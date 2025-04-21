Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзотические находки: как супермаркет может стать вашим проводником по местной культуре
Секрет идеальных котлет: как избежать разваливания на сковороде
Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды
Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек
Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек
Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать
Отказ от звонков и молчание о здоровье: как сейчас живёт Андрей Губин
Столовая СССР. Гороховый суп с дымком и вечная запеканка
Было выгодно, а стало накладно: куда исчез дизель с дорог

Полетели? Как бронировали билеты и проходили регистрацию в советском аэропорту  

2:34
Туризм

Во времена СССР летали не только смелее, но и проще. Иногда — с приключениями.

Мужчина в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина в аэропорту

А как же в Союзе проходила вся процедура перелёта, например, из Москвы в Волгоград?

Как бронировали билеты

Интернета не было — были справочные, авиакассы и длинные очереди. Билет вначале "доставали": через знакомых, профсоюз, по командировке. Но чаще — покупали в кассе накануне или в день вылета.

Особо везучие звонили в справочную и резервировали билет по телефону, а потом в течение суток приезжали за ним. Места продавали быстро, особенно в "горячие" направления — в Крым, Сочи, Москву.

Что брали с собой

Пассажиры не таскали чемоданы на колесиках — чаще это были холщовые сумки, авоськи, дипломат или "баул". В багаж сдавали банки, ковры, сувениры, иногда даже телевизоры — тщательно замотанные в одеяла. Вес багажа ограничивался, но смотрели на это с советским пониманием.

Регистрация и досмотр

Регистрация проходила не у автоматов, а у обычной стойки — с паспортом и бумажным билетом в руках.
Вес багажа проверяли вручную (на весах), бирки крепили на верёвочке. А досмотр… был, но не такой как сегодня — без разуваний и снятия ремней. Главное — не везти запрещённого. Хотя бабушки с термосами борща в ручной клади — дело привычное.

Ожидание вылета

В зале ожидания пахло булочками, авиационным топливом и терпением. Объявления звучали гулко и официально, и каждый держал ухо востро, чтобы не проспать свою посадку.

Газеты "Правда" и "Советский спорт", чай в стакане, дети на чемоданах и разговоры "куда летишь" — так ждали не рейс, а целую новую главу в жизни.

Посадка и взлёт

Посадка — иногда пешком по лётному полю (сам в Волгограде ходил), к шумному Ту-134 или Як-40.
Бортпроводницы встречали с улыбкой и леденцами. Пахло керосином, кожзамом и… настоящим полётом. Взлетали с чувством события — ведь полёт в СССР был не просто поездкой, а праздником.

Регистрация, как квест. Очереди, как традиция. А полёт — как магия. Советский аэропорт был местом, где мечты сбывались под гул турбин. Без приложений, но с чемоданами, термосами и нетерпением в глазах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Садоводство, цветоводство
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение Аудио 
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские Дмитрий Плотников
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Последние материалы
Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет
Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды
Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек
Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек
Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать
Отказ от звонков и молчание о здоровье: как сейчас живёт Андрей Губин
Столовая СССР. Гороховый суп с дымком и вечная запеканка
Было выгодно, а стало накладно: куда исчез дизель с дорог
Маникюр, который гипнотизирует: невозможно не рассматривать — даже на совещании
Ягоды, как из рекламы: один весенний приём, и сосед попросит черенок вашей малины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.