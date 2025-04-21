Полетели? Как бронировали билеты и проходили регистрацию в советском аэропорту  

Во времена СССР летали не только смелее, но и проще. Иногда — с приключениями.
А как же в Союзе проходила вся процедура перелёта, например, из Москвы в Волгоград?
Как бронировали билеты
Интернета не было — были справочные, авиакассы и длинные очереди. Билет вначале "доставали": через знакомых, профсоюз, по командировке. Но чаще — покупали в кассе накануне или в день вылета.
Особо везучие звонили в справочную и резервировали билет по телефону, а потом в течение суток приезжали за ним. Места продавали быстро, особенно в "горячие" направления — в Крым, Сочи, Москву.
Что брали с собой
Пассажиры не таскали чемоданы на колесиках — чаще это были холщовые сумки, авоськи, дипломат или "баул". В багаж сдавали банки, ковры, сувениры, иногда даже телевизоры — тщательно замотанные в одеяла. Вес багажа ограничивался, но смотрели на это с советским пониманием.
Регистрация и досмотр
Регистрация проходила не у автоматов, а у обычной стойки — с паспортом и бумажным билетом в руках.
Вес багажа проверяли вручную (на весах), бирки крепили на верёвочке. А досмотр… был, но не такой как сегодня — без разуваний и снятия ремней. Главное — не везти запрещённого. Хотя бабушки с термосами борща в ручной клади — дело привычное.
Ожидание вылета
В зале ожидания пахло булочками, авиационным топливом и терпением. Объявления звучали гулко и официально, и каждый держал ухо востро, чтобы не проспать свою посадку.
Газеты "Правда" и "Советский спорт", чай в стакане, дети на чемоданах и разговоры "куда летишь" — так ждали не рейс, а целую новую главу в жизни.
Посадка и взлёт
Посадка — иногда пешком по лётному полю (сам в Волгограде ходил), к шумному Ту-134 или Як-40.
Бортпроводницы встречали с улыбкой и леденцами. Пахло керосином, кожзамом и… настоящим полётом. Взлетали с чувством события — ведь полёт в СССР был не просто поездкой, а праздником.
Регистрация, как квест. Очереди, как традиция. А полёт — как магия. Советский аэропорт был местом, где мечты сбывались под гул турбин. Без приложений, но с чемоданами, термосами и нетерпением в глазах.
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