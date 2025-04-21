Из Сочи в Сухум на поезде: прямая дорога в Абхазию снова под вопросом

С 1 мая обещают запустить новые электрички до Сухума — но пока купить билет невозможно. Поезда будут отправляться от Имеретинского курорта, однако добраться на них напрямую из сочинского аэропорта или центра города не получится.
Скорее всего, по маршруту будут ходить не привычные "Ласточки", а более скромные ЭП2Д. Эти составы отличаются более простой компоновкой и, возможно, меньшим комфортом.
Интересно, что в феврале на сайте РЖД появлялось расписание "Ласточки" Сочи — Сухум. По плану она должна была начать курсировать с 27 февраля, но вскоре информация исчезла. Несмотря на это, тестовый рейс всё же провели.
Действующие поезда Сочи — Гагра, в том числе с остановкой в аэропорту, исчезли из расписания с 1 мая. Вероятно, их вернут позже и продлят до самого Сухума. Пока же их судьба остаётся загадкой.
Запуск движения по направлению Олимпийский парк — Сухум уже давно обсуждается. В своё время о нём говорил и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Предполагается, что это будет отдельный скоростной поезд, который сможет связать юг России и Абхазию более оперативно и удобно.
ЭС (Электропоезд Сименс) — семейство пассажирских электропоездов с коммерческим названием "Ласточка" и "Финист". Создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").
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