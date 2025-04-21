Из Сочи в Сухум на поезде: прямая дорога в Абхазию снова под вопросом

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 мая обещают запустить новые электрички до Сухума — но пока купить билет невозможно. Поезда будут отправляться от Имеретинского курорта, однако добраться на них напрямую из сочинского аэропорта или центра города не получится.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поезд РЖД

Скорее всего, по маршруту будут ходить не привычные "Ласточки", а более скромные ЭП2Д. Эти составы отличаются более простой компоновкой и, возможно, меньшим комфортом.

Интересно, что в феврале на сайте РЖД появлялось расписание "Ласточки" Сочи — Сухум. По плану она должна была начать курсировать с 27 февраля, но вскоре информация исчезла. Несмотря на это, тестовый рейс всё же провели.

А куда делись "Ласточки"?

Действующие поезда Сочи — Гагра, в том числе с остановкой в аэропорту, исчезли из расписания с 1 мая. Вероятно, их вернут позже и продлят до самого Сухума. Пока же их судьба остаётся загадкой.

Планы на будущее

Запуск движения по направлению Олимпийский парк — Сухум уже давно обсуждается. В своё время о нём говорил и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Предполагается, что это будет отдельный скоростной поезд, который сможет связать юг России и Абхазию более оперативно и удобно.

Уточнения

ЭС (Электропоезд Сименс) — семейство пассажирских электропоездов с коммерческим названием "Ласточка" и "Финист". Создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

