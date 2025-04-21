Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзотические находки: как супермаркет может стать вашим проводником по местной культуре
Секрет идеальных котлет: как избежать разваливания на сковороде
Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды
Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек
Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек
Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать
Отказ от звонков и молчание о здоровье: как сейчас живёт Андрей Губин
Столовая СССР. Гороховый суп с дымком и вечная запеканка
Было выгодно, а стало накладно: куда исчез дизель с дорог

Из Сочи в Сухум на поезде: прямая дорога в Абхазию снова под вопросом

1:26
Туризм

С 1 мая обещают запустить новые электрички до Сухума — но пока купить билет невозможно. Поезда будут отправляться от Имеретинского курорта, однако добраться на них напрямую из сочинского аэропорта или центра города не получится.

Поезд РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поезд РЖД

Скорее всего, по маршруту будут ходить не привычные "Ласточки", а более скромные ЭП2Д. Эти составы отличаются более простой компоновкой и, возможно, меньшим комфортом.

Интересно, что в феврале на сайте РЖД появлялось расписание "Ласточки" Сочи — Сухум. По плану она должна была начать курсировать с 27 февраля, но вскоре информация исчезла. Несмотря на это, тестовый рейс всё же провели.

А куда делись "Ласточки"?

Действующие поезда Сочи — Гагра, в том числе с остановкой в аэропорту, исчезли из расписания с 1 мая. Вероятно, их вернут позже и продлят до самого Сухума. Пока же их судьба остаётся загадкой.

Планы на будущее

Запуск движения по направлению Олимпийский парк — Сухум уже давно обсуждается. В своё время о нём говорил и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Предполагается, что это будет отдельный скоростной поезд, который сможет связать юг России и Абхазию более оперативно и удобно.

Уточнения

ЭС (Электропоезд Сименс) — семейство пассажирских электропоездов с коммерческим названием "Ласточка" и "Финист". Создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Садоводство, цветоводство
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение Аудио 
Загадочная грабница: исследования ДНК показало, что мы не знаем, кто там лежал
Наука и техника
Загадочная грабница: исследования ДНК показало, что мы не знаем, кто там лежал Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет Дмитрий Плотников
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Последние материалы
Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет
Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды
Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек
Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек
Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать
Отказ от звонков и молчание о здоровье: как сейчас живёт Андрей Губин
Столовая СССР. Гороховый суп с дымком и вечная запеканка
Было выгодно, а стало накладно: куда исчез дизель с дорог
Маникюр, который гипнотизирует: невозможно не рассматривать — даже на совещании
Ягоды, как из рекламы: один весенний приём, и сосед попросит черенок вашей малины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.