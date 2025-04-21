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В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать

2:08
Туризм

Мечтаете о жизни за границей, но пугают цены? Не обязательно быть миллионером, чтобы позволить себе комфорт за границей. Недавний рейтинг InterNations показал, что есть города, где можно жить с удовольствием, не тратя все сбережения. И три из них — настоящая находка для тех, кто хочет уехать, но не переплачивать: Валенсия, Малага и Панама-Сити.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания

Панама-Сити: тепло, доступно, зелено

Кто бы мог подумать, что в шумной столице может быть так много зелени? Панама-Сити — единственный мегаполис с тропическим лесом в пределах города.

Современные небоскрёбы, мягкий климат, ласковый океан и всё это — по ценам, значительно ниже, чем в Европе или США.

Панама привлекает экспатов не только комфортом и экзотикой, но и льготной налоговой системой. А разнообразное международное сообщество и приветливые местные жители помогают быстро почувствовать себя как дома.

Валенсия: неспешная жизнь у моря

Средиземноморское солнце, уютные пляжи и родина паэльи — Валенсия идеально подойдёт тем, кто устал от суеты. Город на побережье Коста-Бланка предлагает отличное качество жизни за вполне разумные деньги.

Невысокие цены на жильё, развитый общественный транспорт, доступная медицина — всё это делает Валенсию отличным выбором.

А любители вкусно поесть оценят местные тапас-бары и рестораны мирового уровня — без завышенных цен, как в Барселоне или Мадриде.

Малага: культура, солнце и доступность

Этот южный город Испании — настоящая находка для тех, кто хочет окунуться в культуру, не теряя при этом финансовую устойчивость.

История здесь чувствуется буквально на каждом шагу: музеи, арт-сцена, старинные улочки — и всё это соседствует с пляжами и яркой городской жизнью.

Малага предлагает приятные цены на жильё, удобную инфраструктуру и нескучный образ жизни для тех, кто хочет остаться в Испании — но без лишних трат.

Уточнения

Экспатриа́ция (от лат. ex "из" + patria "родина, отечество") — временное или постоянное выдворение человека за пределы страны (его географической или культурной родины), обычно сопряжённое с лишением гражданства, а также прекращение гражданства, в том числе, по желанию гражданина.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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