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По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов

2:07
Туризм

В последние месяцы поездка по побережью Франции стала настоящим хитом среди путешественников. Это путешествие на автомобиле длиной около 700 километров проходит через одни из самых живописных и захватывающих пейзажей Европы. Что примечательно, маршрут начинается всего в нескольких минутах на пароме от Великобритании, что делает его идеальным выбором для короткого отпуска.

Маяк
Фото: 500px.com by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Маяк

Северо-запад Франции: рай для любителей природы и истории

Северо-Западное побережье Франции, включая Бретань, Нормандию и долину Луары, привлекает все больше туристов. В течение последнего года поисковые запросы на Google по этому маршруту увеличились на рекордные 83 100%.

Путешественники наслаждаются не только потрясающими прибрежными пейзажами, но и историческими памятниками, такими как пляжи высадки в Нормандии и средневековые замки в долине Луары.

Прекрасным началом маршрута служит паром из Дувра в Кале, который быстро доставляет путешественников в Францию, где их ждет целый ряд захватывающих достопримечательностей.

Нормандия славится своими величественными белыми скалами, знаменитым пляжем Омаха и историческими памятниками Второй мировой войны.

Также стоит посетить Сен-Мало, очаровательный старинный город, окруженный крепостными стенами и предлагающий удивительные виды на море.

Что еще вас ждет в путешествии по Франции

Долина Луары также не оставит равнодушными путешественников. Здесь вы сможете насладиться великолепными замками, среди которых особое место занимают Амбруаз и Шенонсо.

Также регион славится своими живописными садами и историческими деревнями, которые идеально подходят для неспешных прогулок.

Маршрут через Францию — это не только возможность насладиться красивыми пейзажами, но и шанс открыть для себя вкусные французские деликатесы.

В этом путешествии каждый уголок наполнен историей, культурой и природной красотой.

Уточнения

Норма́ндия (фр. Normandie, норманд. Normaundia) — регион и историческая область на северо-западе Франции. Образован 1 января 2016 года слиянием регионов Верхняя и Нижняя Нормандия. Известен своей историей, фермами, яблочными плантациями и молочной промышленностью, в первую очередь сырами: Камамбер, Ливаро и Пон-л’Эвек.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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