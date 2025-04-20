В этом городе США пиццу любят больше, чем в Италии — и это не Нью-Йорк

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кажется, пиццу любят везде. Но есть одно место, где страсть к румяной корочке, тянущемуся сыру и томатному соусу перешла на уровень почти религиозного поклонения — Филадельфия. Этот город может ассоциироваться у туристов с чизстейками, но те, кто здесь живёт и работает, знают: настоящая еда номер один — это пицца.

Фото: freepik.com by denamorado, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пицца

Глобальный рейтинг Google раскрыл неожиданного лидера

Чтобы определить, где в мире живут самые преданные любители пиццы, австралийское издание Chef's Pencil проанализировало данные Google Trends за последние пять лет и результаты итальянского гида 50 Top Pizza.

И вот что удивительно: Филадельфия обошла даже родину пиццы — Неаполь. По рейтингу Google интерес к пицце в городе достиг максимума — 100 баллов, тогда как у Неаполя — 99. Следом за ними идут Турин (84), Колумбус, Бостон, Индианаполис и Чикаго.

И возможно, дело в том, что здесь живёт вторая по численности община американцев итальянского происхождения в США. А может, всё проще — в Филадельфии действительно знают толк в пицце.

Где искать идеальный кусочек

Один из самых культовых адресов города — Pizzeria Beddia в модном районе Фиштаун. Основанная уроженцем города Джо Беддиа, она не раз получала звание лучшей пиццерии в Америке, а в 2024 году вошла в топ-15 лучших в мире. Здесь можно не только съесть идеальную пиццу, но и попробовать натуральные вина в зале для дегустации.

Ещё одна жемчужина — Pizzata Pizzeria в районе Фитлер-сквер. Её основатели Давиде Лубрано и Винни Галлахер создают пиццу с мировым подходом и итальянской душой.

Тесто на закваске, хрустящие корочки, любовь к деталям и атмосфера уюта — всё это делает Pizzata одним из самых любимых местных заведений.

Любовь, проверенная временем и температурой духовки

Филадельфия может не быть первой ассоциацией, когда речь заходит о пицце, но именно здесь вы найдёте ту самую — ароматную, хрустящую и сделанную с душой.

В городе, где итальянские корни переплетаются с американской изобретательностью, каждый кусочек рассказывает свою историю. И, кажется, эта история становится всё громче.

Уточнения

Филаде́льфия (англ. Philadelphia ) — город в США, шестой по населению город страны и самый населённый город штата Пенсильвания. Расположен на реке Делавэр у побережья Атлантического океана.



Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις) — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.

