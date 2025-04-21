Венеция в опасности: почему город стал худшим направлением для отдыха в 2025 году

Венеция названа худшим направлением для отдыха в 2025 году из-за бесконтрольного потока туристов. Узкие улочки и каналы города больше не справляются с наплывом людей, особенно летом. Чтобы хоть как-то разгрузить центр, власти ввели плату за однодневные визиты — от 5 до 10 евро, в зависимости от даты бронирования.
Сбор действует с 8:30 до 16:00 в пиковые дни весны и лета и направлен на поддержку местных жителей, бизнеса и сохранение экологии. К тому же, Венеция регулярно страдает от наводнений, что нередко портит планы туристов.
Эксперты советуют избегать города в разгар сезона: жильё дорогое, рестораны — ещё дороже. Альтернатива — путешествие в несезон или остановка на несколько ночей зимой, когда город по-прежнему прекрасен, но уже без толп.
Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.
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