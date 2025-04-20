Шторм надвигается на Сочи и Сириус: дожди, шквалистый ветер и молнии

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Сочи и федеральную территорию "Сириус" надвигается серьёзный циклон. Уже к вечеру в регионе ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и, возможно, град.

Фото: flickr.com by Zooey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гроза

По информации местного Telegram-канала, штормовое предупреждение объявлено ещё вчера. Непогода продлится как минимум до утра следующего дня, а в случае усиления циклона — до двух суток.

Власти Сочи рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах, не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, а также временно отказаться от отдыха у воды. Хотя пляжи пока официально не закрыты, возможны резкие ухудшения погодных условий.

Глава города Андрей Прошунин перевёл экстренные и коммунальные службы на усиленный режим. Ситуация находится под круглосуточным контролем. В случае необходимости граждан просят обращаться по номеру 112.

Уточнения

Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория.

