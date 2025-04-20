Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая недооценённая миграция Африки: её главный герой — не лев
Домашняя классика: запеканка с фаршем и картофелем в духовке
Загадочная грабница: исследования ДНК показало, что мы не знаем, кто там лежал
Эта загадка длиной в 30 лет: Симоньян рассказала о редкой врождённой аномалии
Компактный внедорожник Kia EV3 стал мировым лидером — раскрываем детали
Лепёшки, которые съедаются прямо со сковороды: горячие, ароматные и всегда кстати
Неожиданные последствия: что происходит, если вовремя не менять зубную щетку
Вытираем, но не решаем: как один гигиенический предмет обрушил экотренды
Необычный пост Дурова на Пасху: фотография с обнажённым торсом и слова о свободе

Шторм надвигается на Сочи и Сириус: дожди, шквалистый ветер и молнии

0:57
Туризм

На Сочи и федеральную территорию "Сириус" надвигается серьёзный циклон. Уже к вечеру в регионе ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и, возможно, град.

Гроза
Фото: flickr.com by Zooey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гроза

По информации местного Telegram-канала, штормовое предупреждение объявлено ещё вчера. Непогода продлится как минимум до утра следующего дня, а в случае усиления циклона — до двух суток.

Власти Сочи рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах, не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, а также временно отказаться от отдыха у воды. Хотя пляжи пока официально не закрыты, возможны резкие ухудшения погодных условий.

Глава города Андрей Прошунин перевёл экстренные и коммунальные службы на усиленный режим. Ситуация находится под круглосуточным контролем. В случае необходимости граждан просят обращаться по номеру 112.

Уточнения

Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Садоводство, цветоводство
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем Аудио 
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости
Недвижимость
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Необычный пост Дурова на Пасху: фотография с обнажённым торсом и слова о свободе
Обычный лимон + прищепка = секретная ловушка, о которой молчали бабушки
Шторм надвигается на Сочи и Сириус: дожди, шквалистый ветер и молнии
Вера Брежнева сдает недвижимость в центре Москвы: кто арендует у украинской певицы?
Ксения Бородина шокирована: как свадебные расходы превращаются в финансовый кошмар
Пасхальные яйца: скрытые риски для здоровья, о которых вы не знали
Лолита раскрывает тайны детства: как бывшие запрещённые сладости приводили к шалостям
Пятиминутная растяжка перед телевизором: как снять напряжение, не отрываясь от любимого сериала
Те, кто попробовал этот шашлык, больше не едят другие — и вот почему
39-летняя Елизавета Боярская делится опытом: почему сортировка мусора стала её страстью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.