Шторм надвигается на Сочи и Сириус: дожди, шквалистый ветер и молнии

На Сочи и федеральную территорию "Сириус" надвигается серьёзный циклон. Уже к вечеру в регионе ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и, возможно, град.
По информации местного Telegram-канала, штормовое предупреждение объявлено ещё вчера. Непогода продлится как минимум до утра следующего дня, а в случае усиления циклона — до двух суток.
Власти Сочи рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах, не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, а также временно отказаться от отдыха у воды. Хотя пляжи пока официально не закрыты, возможны резкие ухудшения погодных условий.
Глава города Андрей Прошунин перевёл экстренные и коммунальные службы на усиленный режим. Ситуация находится под круглосуточным контролем. В случае необходимости граждан просят обращаться по номеру 112.
Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория.
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