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Испания против пьянства и вечеринок: туристов ждут жёсткие ограничения до 2027 года

2:40
Туризм

Массовый туризм и шумные вечеринки — больше не в почёте на испанских курортах. Власти страны вводят жёсткие ограничения на поведение отдыхающих, особенно в популярных у иностранцев местах. Речь идёт не о временных мерах, а о долгосрочных правилах, которые будут действовать как минимум до 2027 года.

Диджей
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диджей

Что теперь под запретом

Наиболее строгие ограничения вводятся на Балеарских островах - в таких зонах, как:

  • Магалуф (Кальвия, Майорка)

  • Плайя-де-Пальма

  • Сан-Антонио (Ибица)

Здесь запрещены:

  • "Счастливые часы" в барах

  • "Открытые бары" с неограниченным алкоголем

  • Автоматы с алкоголем

  • Алкопрогулки на лодках

  • Публичное пьянство и распитие на улицах

  • Участие в интимных действиях на пляжах и в других общественных местах

Запрещена продажа алкоголя с 21:30 до 08:00 в магазинах и автоматах самообслуживания.

Штрафы и выселение из отелей

Как подчёркивает представитель One Sure Insurance, правительство Испании больше не намерено закрывать глаза на "туристическое безумие" — и всерьёз занялось регулированием поведения гостей:

"Массовый туризм стал серьёзной проблемой. Законы строго соблюдаются. Туристам стоит скорректировать поведение, чтобы не нарваться на крупные штрафы", — говорится в сообщении.

В частности, отели и апартаменты получили право выселять туристов, если те будут замечены в опасных действиях на балконах, употреблении алкоголя в запрещённое время или грубых нарушениях порядка.

Министерство иностранных дел Ирландии выпустило официальное предупреждение для своих граждан, в котором подчёркивается, что правила действуют не формально, а по-настоящему. Туристов просят быть особенно осторожными при употреблении алкоголя и на свиданиях, а также избегать ситуаций, связанных с употреблением наркотиков:

"Испанские власти фиксируют случаи использования препаратов для изнасилования — таких как GBH и жидкий экстази. Даже в отпуске нельзя терять бдительность", — говорится в сообщении.

Туризм с новыми правилами

Несмотря на суровость ограничений, власти подчеркивают: они не против туризма, но за его цивилизованный формат. Испания хочет видеть у себя внимательных, ответственных и уважительных гостей, а не шумных вечеринщиков, нарушающих общественный порядок.

Если вы планируете поездку — изучите новые правила, чтобы не омрачить отпуск неприятными штрафами или внезапным выселением.

Уточнения

Балеа́рские острова́ (кат. Illes Balears, исп. Islas Baleares) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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