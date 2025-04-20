Испания против пьянства и вечеринок: туристов ждут жёсткие ограничения до 2027 года

Массовый туризм и шумные вечеринки — больше не в почёте на испанских курортах. Власти страны вводят жёсткие ограничения на поведение отдыхающих, особенно в популярных у иностранцев местах. Речь идёт не о временных мерах, а о долгосрочных правилах, которые будут действовать как минимум до 2027 года.
Наиболее строгие ограничения вводятся на Балеарских островах - в таких зонах, как:
Магалуф (Кальвия, Майорка)
Плайя-де-Пальма
Сан-Антонио (Ибица)
Здесь запрещены:
"Счастливые часы" в барах
"Открытые бары" с неограниченным алкоголем
Автоматы с алкоголем
Алкопрогулки на лодках
Публичное пьянство и распитие на улицах
Участие в интимных действиях на пляжах и в других общественных местах
Запрещена продажа алкоголя с 21:30 до 08:00 в магазинах и автоматах самообслуживания.
Как подчёркивает представитель One Sure Insurance, правительство Испании больше не намерено закрывать глаза на "туристическое безумие" — и всерьёз занялось регулированием поведения гостей:
"Массовый туризм стал серьёзной проблемой. Законы строго соблюдаются. Туристам стоит скорректировать поведение, чтобы не нарваться на крупные штрафы", — говорится в сообщении.
В частности, отели и апартаменты получили право выселять туристов, если те будут замечены в опасных действиях на балконах, употреблении алкоголя в запрещённое время или грубых нарушениях порядка.
Министерство иностранных дел Ирландии выпустило официальное предупреждение для своих граждан, в котором подчёркивается, что правила действуют не формально, а по-настоящему. Туристов просят быть особенно осторожными при употреблении алкоголя и на свиданиях, а также избегать ситуаций, связанных с употреблением наркотиков:
"Испанские власти фиксируют случаи использования препаратов для изнасилования — таких как GBH и жидкий экстази. Даже в отпуске нельзя терять бдительность", — говорится в сообщении.
Несмотря на суровость ограничений, власти подчеркивают: они не против туризма, но за его цивилизованный формат. Испания хочет видеть у себя внимательных, ответственных и уважительных гостей, а не шумных вечеринщиков, нарушающих общественный порядок.
Если вы планируете поездку — изучите новые правила, чтобы не омрачить отпуск неприятными штрафами или внезапным выселением.
Балеа́рские острова́ (кат. Illes Balears, исп. Islas Baleares) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.