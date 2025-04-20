Каждый четвёртый китаец едет в Москву по работе: как столица стала деловой Меккой

4:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Столичный туризм переживает трансформацию: деловые поездки становятся не менее важным драйвером, чем классический отдых. По итогам 2024 года Москву посетили более пяти миллионов бизнес-туристов, и город не собирается останавливаться. Согласно программе развития туризма до 2030 года, число деловых гостей может вырасти до восьми миллионов человек.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва-сити

Бизнес-путешествия: экономика, возвраты и новый формат туризма

Сегодня каждый пятый гость из российских регионов и каждый восьмой иностранец приезжает в Москву именно по работе. Это направление уже приносит ощутимый экономический эффект, стимулируя развитие гостиниц, ресторанного бизнеса, транспортной и городской инфраструктуры.

Кроме того, около 40% бизнес-туристов возвращаются в столицу в качестве отдыхающих, зачастую — с семьями. Такой формат — "бизнес плюс отдых" — становится всё более востребованным и экономически выгодным для города.

14% туристов из дальнего зарубежья приезжают в Москву с деловыми целями. Причём для Китая каждый четвёртый гость — бизнес-турист, а для стран Ближнего Востока — каждый седьмой. Особенно активны Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Бахрейн.

"Для Индии и Китая ключевая аудитория — корпоративные клиенты, а для Ближнего Востока — индивидуальные предприниматели и инвесторы", — уточняют в Комитете по туризму Москвы.

Москва — площадка международного уровня

В 2024 году в столице прошли крупные мероприятия БРИКС, включая первый туристический форум, который собрал более 500 участников из 40 компаний и завершился подписанием 12 международных соглашений.

Ещё одно значимое событие — форум "Облачные города", объединивший 13 тысяч гостей из 30 стран, от Китая до Турции. На повестке — умные города, ИИ, дополненная реальность и технологии облачных сервисов.

Конгрессный центр на ВДНХ и более 150 площадок для бизнеса

В Москве действует свыше 30 крупных деловых площадок, включая "Зарядье", "Сколково", кластер "Ломоносов". В 2024 году стартовало строительство нового центра "ВДНХ Экспо", призванного усилить деловой туризм столицы.

Уже сейчас столица предлагает более 150 пространств для мероприятий разного формата — от бизнес-форумов до отраслевых конференций. Чтобы наладить взаимодействие между заказчиками и площадками, в 2024 году прошли инспекционные визиты на 18 локаций, включая Останкинскую телебашню, Государственный исторический музей и кинотеатр "Художественный".

Цифровизация играет ключевую роль в развитии делового туризма. Платформа Russpass позволяет спланировать досуг, купить билеты, забронировать рестораны и экскурсии — в том числе для индивидуальных или корпоративных гостей. Это важно, поскольку бизнес-туристы почти всегда дополняют поездку культурной программой.

Москва строит туристическую экспертизу

В рамках проекта Moscow MICE Ambassadors в 2024 году 200 специалистов из Индии прошли обучение по деловому туризму в Москве — от оформления виз до создания культурных маршрутов.

Образовательные программы продолжаются и внутри страны: в проекте "Московская школа гостеприимства"появилось отдельное MICE-направление, где обучают организации мероприятий мирового уровня.

"Москва превращается в центр делового туризма — с современными площадками, международными проектами и высоким уровнем цифровых сервисов", - подчёркивают в Комитете по туризму столицы.

По итогам 2024 года общий турпоток в Москву составил 26 миллионов человек, превысив допандемийные показатели и доказав: столица не просто сохраняет позиции, а уверенно их наращивает.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

