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Где остановиться в Гродно этим летом: от бюджетных квартир до элитных отелей

Туризм

Прошлым летом Гродно вошёл в тройку самых популярных направлений для белорусских путешественников, показали данные портала «Куфар Недвижимость». Туристы арендовали жильё более чем на 8 800 ночей, и, судя по раннему бронированию, в этом сезоне королевский город на Немане ждёт ещё больше гостей.

Гродно, Новый Замок
Фото: commons.wikimedia.org by A Kostichev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гродно, Новый Замок

Почему Гродно снова в центре туристического внимания

По информации Республиканского союза туристической индустрии, Гродно занимает первое место в стране по количеству бронирований. Сюда едут не на один день — путешественники хотят успеть не только прогуляться по уютным улицам исторического центра, но и исследовать окрестности: в Гродненской области множество уникальных достопримечательностей.

«Даже трёх дней не хватит, чтобы увидеть всё Принеманье — это знают и местные», — говорят в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Дополнительный толчок туризму дал безвизовый режим, введённый в июле 2024 года для граждан 38 европейских стран. По данным пограничной службы, только через пункты «Бенякони» и «Каменный Лог» с июля по декабрь въехали около 55 тысяч иностранцев, более половины из них — жители Литвы.

Интерес к региону растёт и за пределами Европы: в 2024 году в Гродно с ночёвкой останавливались туристы из Уругвая, Японии, Эквадора и Конго.
89% гостей гостиниц — граждане России, далее идут туристы из Китая, Литвы, Латвии и Германии.

Где останавливаться: от роскоши до доступных вариантов

Сегодня в Гродно работают 19 гостиниц, а всего по области — 38 отелей, 3 гостиничных комплекса, мотель и 24 объекта другого формата размещения. Общая вместимость — 2 642 места.
В 2024 году средняя загрузка отелей в городе составила 79%, по области — 32,3%.

Среди самых ожидаемых событий сезона — открытие отеля «Неман» (ранее «Беларусь») на ул. Калиновского, 1. Ожидается, что он начнёт принимать гостей уже летом, увеличив номерной фонд Гродно на 200 мест.

Настоящей гордостью города стал «Кронон Парк Отель», признанный лучшим парк-отелем СНГ по версии премии Travel Time Awards 2024.
В жюри — представители люксовых трэвел-агентств, консьерж-служб, знаменитости и редакторы элитного журнала Travel Time. Ночь в этом 4-звездочном отеле с авторским дизайном, рестораном и полным пакетом комфорта стоит от 500 до 1000 рублей, в зависимости от даты, номера и количества гостей.

Это не просто место для ночлега — здесь проводят свадьбы, вечеринки, корпоративы, можно поплавать в бассейне, заказать массаж в номер и попробовать авторские блюда европейской и белорусской кухни. Для постояльцев — трансфер из Минска.

Бюджетные варианты тоже есть

  • Апарт-отель «У Груши» и гостиница «Славия» — от 130 до 330 рублей за ночь

  • «Семашко»270–550 рублей

  • The Cult — от 450 до 700 рублей

  • Квартиры в центре города — от 60 рублей в сутки

Так что Гродно сегодня предлагает размещение на любой вкус и бюджет — от бутиковых отелей до простых, но уютных апартаментов в шаговой доступности от главных достопримечательностей.

Уточнения

Гро́дно (бел. Гро́дна, пол. Grodno, лит. Gardinas, идиш גראָדנע‎) — город в Республике Беларусь, административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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