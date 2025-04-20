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10 стран, куда можно улететь без визы: популярные туры для майского отпуска

3:15
Туризм

Майские праздники — отличный повод сбежать от суеты, сменить обстановку и набраться новых впечатлений. Пляжи, горы, прогулки по старинным улочкам или экскурсии в новые культуры — всё это можно устроить без утомительного оформления виз.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Эксперты крупнейших туроператоров при участии Ассоциации туроператоров России (АТОР) подготовили ТОП направлений для майских каникул, где россиянам не нужна виза или её легко получить по прилёту. В подборке — стоимость туров на двоих на неделю по системе "всё включено".

ТОП направлений без визы на майские 2025

Азербайджан (Баку) - от 95,1 тыс. руб.

Уютный старый город, широкий выбор экскурсий, вкусная кухня и минимум языкового барьера. Идеально для тех, кто хочет отдохнуть культурно и комфортно.

Грузия (Тбилиси) - от 105,5 тыс. руб.

Май — лучшее время: уже тепло, но ещё не жарко. Горы, история, хачапури и вино в красивейших пейзажах.

Белоруссия (Минск) - от 114,4 тыс. руб.

Простая логистика, удобная оплата картой "Мир", отсутствие языковых сложностей. Для поездки не нужен даже загранпаспорт.

Турция (Анталья) - от 119,5 тыс. руб.

Классика майских отпусков: тёплое море, короткий перелёт, разнообразные отели. В мае в Турции — шоу-программы, концерты и развлекательные вечера в лучших отелях.

Египет - от 144,4 тыс. руб.

Легендарные пирамиды, Красное море, коралловые рифы, сафари и свежие фрукты — всё это ждёт туристов под палящим, но не изнуряющим солнцем.

ОАЭ (Дубай) - от 163,8 тыс. руб.

Высокий уровень сервиса, шикарный шопинг, тематические парки и песчаные пляжи. Есть варианты размещения на любой вкус — от роскоши до практичности.

Таиланд (Паттайя) - от 187 тыс. руб.

Тропики, экзотика, белоснежные пляжи и морепродукты по доступным ценам. Отличный выбор для тех, кто хочет не только полежать, но и впечатлиться.

Куба (Варадеро) - от 244,5 тыс. руб.

Карибское море в мае — это +30°C днём и +26°C вода. Ритмы сальсы, ретро-автомобили и пляжи мечты. И да — карты "Мир" здесь принимают.

Индонезия (Бали) - от 248,8 тыс. руб.

Остров мечты для всех: серфинг, дайвинг, спа, джунгли и релакс. Выбирайте свой Бали: Семиньяк, Амед или Нуса-Дуа.

Вьетнам (Нячанг) - от 354,4 тыс. руб.

Май — идеальный месяц: сухо, солнечно, море тёплое. Добавьте к этому свежие морепродукты, интересные экскурсии и широкий выбор отелей.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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