10 стран, куда можно улететь без визы: популярные туры для майского отпуска

Майские праздники — отличный повод сбежать от суеты, сменить обстановку и набраться новых впечатлений. Пляжи, горы, прогулки по старинным улочкам или экскурсии в новые культуры — всё это можно устроить без утомительного оформления виз.
Эксперты крупнейших туроператоров при участии Ассоциации туроператоров России (АТОР) подготовили ТОП направлений для майских каникул, где россиянам не нужна виза или её легко получить по прилёту. В подборке — стоимость туров на двоих на неделю по системе "всё включено".
Уютный старый город, широкий выбор экскурсий, вкусная кухня и минимум языкового барьера. Идеально для тех, кто хочет отдохнуть культурно и комфортно.
Май — лучшее время: уже тепло, но ещё не жарко. Горы, история, хачапури и вино в красивейших пейзажах.
Простая логистика, удобная оплата картой "Мир", отсутствие языковых сложностей. Для поездки не нужен даже загранпаспорт.
Классика майских отпусков: тёплое море, короткий перелёт, разнообразные отели. В мае в Турции — шоу-программы, концерты и развлекательные вечера в лучших отелях.
Легендарные пирамиды, Красное море, коралловые рифы, сафари и свежие фрукты — всё это ждёт туристов под палящим, но не изнуряющим солнцем.
Высокий уровень сервиса, шикарный шопинг, тематические парки и песчаные пляжи. Есть варианты размещения на любой вкус — от роскоши до практичности.
Тропики, экзотика, белоснежные пляжи и морепродукты по доступным ценам. Отличный выбор для тех, кто хочет не только полежать, но и впечатлиться.
Карибское море в мае — это +30°C днём и +26°C вода. Ритмы сальсы, ретро-автомобили и пляжи мечты. И да — карты "Мир" здесь принимают.
Остров мечты для всех: серфинг, дайвинг, спа, джунгли и релакс. Выбирайте свой Бали: Семиньяк, Амед или Нуса-Дуа.
Май — идеальный месяц: сухо, солнечно, море тёплое. Добавьте к этому свежие морепродукты, интересные экскурсии и широкий выбор отелей.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.