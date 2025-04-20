10 стран, куда можно улететь без визы: популярные туры для майского отпуска

3:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Майские праздники — отличный повод сбежать от суеты, сменить обстановку и набраться новых впечатлений. Пляжи, горы, прогулки по старинным улочкам или экскурсии в новые культуры — всё это можно устроить без утомительного оформления виз.

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Эксперты крупнейших туроператоров при участии Ассоциации туроператоров России (АТОР) подготовили ТОП направлений для майских каникул, где россиянам не нужна виза или её легко получить по прилёту. В подборке — стоимость туров на двоих на неделю по системе "всё включено".

ТОП направлений без визы на майские 2025

Азербайджан (Баку) - от 95,1 тыс. руб.

Уютный старый город, широкий выбор экскурсий, вкусная кухня и минимум языкового барьера. Идеально для тех, кто хочет отдохнуть культурно и комфортно.

Грузия (Тбилиси) - от 105,5 тыс. руб.

Май — лучшее время: уже тепло, но ещё не жарко. Горы, история, хачапури и вино в красивейших пейзажах.

Белоруссия (Минск) - от 114,4 тыс. руб.

Простая логистика, удобная оплата картой "Мир", отсутствие языковых сложностей. Для поездки не нужен даже загранпаспорт.

Турция (Анталья) - от 119,5 тыс. руб.

Классика майских отпусков: тёплое море, короткий перелёт, разнообразные отели. В мае в Турции — шоу-программы, концерты и развлекательные вечера в лучших отелях.

Египет - от 144,4 тыс. руб.

Легендарные пирамиды, Красное море, коралловые рифы, сафари и свежие фрукты — всё это ждёт туристов под палящим, но не изнуряющим солнцем.

ОАЭ (Дубай) - от 163,8 тыс. руб.

Высокий уровень сервиса, шикарный шопинг, тематические парки и песчаные пляжи. Есть варианты размещения на любой вкус — от роскоши до практичности.

Таиланд (Паттайя) - от 187 тыс. руб.

Тропики, экзотика, белоснежные пляжи и морепродукты по доступным ценам. Отличный выбор для тех, кто хочет не только полежать, но и впечатлиться.

Куба (Варадеро) - от 244,5 тыс. руб.

Карибское море в мае — это +30°C днём и +26°C вода. Ритмы сальсы, ретро-автомобили и пляжи мечты. И да — карты "Мир" здесь принимают.

Индонезия (Бали) - от 248,8 тыс. руб.

Остров мечты для всех: серфинг, дайвинг, спа, джунгли и релакс. Выбирайте свой Бали: Семиньяк, Амед или Нуса-Дуа.

Вьетнам (Нячанг) - от 354,4 тыс. руб.

Май — идеальный месяц: сухо, солнечно, море тёплое. Добавьте к этому свежие морепродукты, интересные экскурсии и широкий выбор отелей.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

