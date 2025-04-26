Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цветение сакуры — одно из самых завораживающих природных явлений весны, которое длится всего пару недель. Хотя Япония традиционно считается родиной этого розового чуда, мир предлагает немало других точек, где можно поймать момент красоты.

Фото: www.flickr.com by Такуя АСАДА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сакура

Токио, безусловно, занимает почётное первое место среди поклонников ханами. Более тысячи деревьев в парке Уэно создают волшебный розовый океан. Chidorigafuchi Park на закате дарит романтическое настроение, а Накамегуро превращается в фантастическую сказку с вечерними розовыми огнями.

Киото — город, где сакура раскрывается на фоне древних храмов и дзен-садов. Путь философа и Храм Хэйан особенно впечатляют в это время. Раннее утро — лучший момент для уединённых прогулок и идеальных снимков без толпы.

В Стокгольме весенний шарм царит в парке Кунгстрэдгорден, где ежегодно проходит Фестиваль сакуры. Контраст розовых лепестков и современной архитектуры создаёт атмосферу мечты. Приходите днём, чтобы поймать закат сквозь ветви деревьев.

Сеул удивляет сочетанием урбанистики и природы. В парке Ёыйдо и у дворца Кёнбоккун можно насладиться цветением сакуры в обрамлении небоскрёбов. Кафе по всему городу предлагают тематические закуски с ароматом вишни.

В Куритибе (Бразилия) сакура цветёт в июле! В ботаническом саду Jardim Botânico розовые деревья гармонируют с тропической зеленью. Не пропустите и Японский квартал, где особенно чувствуется культурное влияние.

Амстердам обычно ассоциируется с тюльпанами, но весной лес Amsterdamse Bos радует более чем 400 деревьями сакуры, подаренными японским сообществом. Здесь ежегодно проводят Фестиваль Ханами с пикниками под цветущими кронами.

Где бы вы ни были — весна в стиле сакуры ближе, чем кажется.

Уточнения

Кунгстрэдгорден (шведск. — Kungsträdgården, «Королевский сад») — парк в центре Стокгольма, Швеция. В разговорном языке известен как Кунгсан (Kungsan).

