Новые туристические маршруты России: что выбрать для незабываемого отдыха?

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия по России становятся всё более разнообразными, охватывая как классические, так и совершенно новые направления. Безусловные лидеры среди туристов — Карелия, Кавказ и Золотое кольцо. Эти направления не теряют популярности благодаря своей природной красоте, исторической насыщенности и доступности.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info поезд

Среди новинок сезона — тематические маршруты: "Волжский вояж", "В Дивеево", "Вдоль Оки", "Псковские каникулы", "Гастротур". В Карелию теперь можно отправиться в круизы "В Карелию", "Карельская сага" или "В Рускеалу" — с комфортабельными условиями и насыщенной программой. Кавказ порадует туром "Жемчужина Кавказа", который стартует из Москвы, Ростова-на-Дону и Тюмени. В майскую программу входят поездки "Ко Дню Победы" в Волгоград, а в августе — тур "В долину лотосов".

Развиваются и межрегиональные маршруты. Тур "По Золотому кольцу" охватывает Ярославль, Владимир, Кострому, Иваново и Муром. Любители Севера могут отправиться в путешествие "Русский Север", чтобы побывать в Великом Устюге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Сортавале и Выборге. Тур "Жигулевские выходные" знакомит с Сызранью, Тольятти и Самарой, а маршрут "Две губернии" ведёт из Москвы в Липецк и Воронеж.

Не обошлось и без поездок в Сибирь, Алтай и на Байкал: "В Сибирь", "Два Алтая" и "Все грани Байкала" — это погружение в уникальные ландшафты, культуру и дух приключений.

Особую популярность приобретают железнодорожные круизы — альтернатива традиционным автобусным турам. Современные вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, душевыми и розетками. В стоимость включены проезд, экскурсии и питание, что делает отдых не только комфортным, но и выгодным.