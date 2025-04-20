Аэрофлот времён СССР: полёты по 2 копейки за километр

В Советском Союзе воздушные путешествия были не только возможностью добраться из точки А в точку Б, но и настоящим событием.
Самолёты казались символом прогресса, а сами полёты — чем-то праздничным. Единственным авиаперевозчиком на территории страны был "Аэрофлот", и он действительно был самым крупным в мире.
Цены на билеты определялись государством — фиксировано и надолго. Никаких "динамических цен", скидок за раннее бронирование или акций — всё строго, чётко и по километражу.
Цена километра — от 2 до 3 копеек
Расчёт был максимально простым:
Общая длина маршрута x 0,02-0,03 руб. (2-3 копейки за километр).
Например:
Цены могли немного отличаться в зависимости от класса обслуживания и типа рейса (регулярный или чартер), но порядок был именно такой.
Что входило в билет
Несмотря на скромную цену по сегодняшним меркам, пассажиру полагался стандартный пакет:
И, конечно, бесценное чувство того, что ты летишь в самолёте.
Типы самолётов и маршрутная сеть
На рейсах по стране и за рубеж использовались:
Ту-134, Ту-154, Ан-24, Ил-62, Ил-86, Як-40
Авиасообщение охватывало все республики СССР и десятки стран социалистического лагеря и стран третьего мира.
Как покупали билеты
В популярных направлениях были очереди, но если лететь, например, в Сыктывкар или Архангельск — проблем было меньше.
Сегодня таких цен уже не найти, но память о полётах с подстаканником чая, запахом керосина и хлопками при посадке — навсегда осталась в прошлом, как и сама эпоха.
Полёты в СССР были доступными, хоть и не всегда — легкодоступными. 2-3 копейки за километр делали авиаперелёт конкурентом поезда, особенно в отдалённые регионы. И хотя сервис был без изысков, для миллионов людей это был первый и незабываемый опыт полёта.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.