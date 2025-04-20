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Аэрофлот времён СССР: полёты по 2 копейки за километр

2:50
Туризм

В Советском Союзе воздушные путешествия были не только возможностью добраться из точки А в точку Б, но и настоящим событием.

Аэрофлот
Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аэрофлот

Самолёты казались символом прогресса, а сами полёты — чем-то праздничным. Единственным авиаперевозчиком на территории страны был "Аэрофлот", и он действительно был самым крупным в мире.

Цены на билеты определялись государством — фиксировано и надолго. Никаких "динамических цен", скидок за раннее бронирование или акций — всё строго, чётко и по километражу.

Цена километра — от 2 до 3 копеек

Расчёт был максимально простым:

Общая длина маршрута x 0,02-0,03 руб. (2-3 копейки за километр).

Например:

  • Москва — Ленинград (~650 км)
  • 650×0,02 = 13 рублей
  • Москва — Сочи (~1 400 км)
  • 1 400×0,025 = 35 рублей.

Цены могли немного отличаться в зависимости от класса обслуживания и типа рейса (регулярный или чартер), но порядок был именно такой.

Что входило в билет

Несмотря на скромную цену по сегодняшним меркам, пассажиру полагался стандартный пакет:

  • Чётко обозначенное место в салоне
  • Горячее питание (на рейсах от 1,5-2 часов)
  • Чай, лимонад, конфеты, газета
  • Возможность курить (!) в специально отведённой зоне.

И, конечно, бесценное чувство того, что ты летишь в самолёте.

Типы самолётов и маршрутная сеть

На рейсах по стране и за рубеж использовались:

Ту-134, Ту-154, Ан-24, Ил-62, Ил-86, Як-40

Авиасообщение охватывало все республики СССР и десятки стран социалистического лагеря и стран третьего мира.

Как покупали билеты

  • В кассах "Аэрофлота"
  • Через профсоюзы, ведомства
  • По телефону (редко)
  • Или прямо в аэропорту перед вылетом — если повезёт.

В популярных направлениях были очереди, но если лететь, например, в Сыктывкар или Архангельск — проблем было меньше.

Сегодня таких цен уже не найти, но память о полётах с подстаканником чая, запахом керосина и хлопками при посадке — навсегда осталась в прошлом, как и сама эпоха.

Полёты в СССР были доступными, хоть и не всегда — легкодоступными. 2-3 копейки за километр делали авиаперелёт конкурентом поезда, особенно в отдалённые регионы. И хотя сервис был без изысков, для миллионов людей это был первый и незабываемый опыт полёта.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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