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Тысячелетняя история, поэт Гораций, культ Венеры — всё это в одном месте

1:17
Туризм

Античная Венусия была одним из стратегических торговых пунктов, расположенный на Аппиевой дороге, одной из важнейших артерий Римской империи. Название Веноза (Venosa), скорее всего, происходит от имени богини любви Венеры (Venus).

Арагонский замок, Веноза, Италия
Фото: commons.wikimedia by Roberto Strafella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арагонский замок, Веноза, Италия

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Уточнения

Квинт Гора́ций Флакк (лат. Quintus Horatius Flaccus), часто просто Гора́ций (8 декабря 65 до н. э., Венузия — 27 ноября 8 до н. э., Рим) — древнеримский поэт «золотого века» римской литературы. 

А́ппиева доро́га (лат. Via Appia) — самая значимая из античных общественных римских дорог.

Вено́за (итал. Venosa, лат. Venusia) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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