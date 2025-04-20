Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не коврики виноваты: что реально вызывает запах сырости в авто
Чесночный соус, который заставит вас забыть обо всём: секретный рецепт ливанской кухни
Вишня против сливы: чем вишня превосходит своего конкурента
Три цвета, которые будут на пике популярности в 2025 — и они шикарны
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
27,6% акций Ozon выкуплены! Разбираем детали
Всего одна пробежка: вот как часовая тренировка снижает риск смерти от болезней сердца
Интерьер, который приносит доход: неожиданный подход к инвестициям
Рак будет побежден: необычное решение ученых

Оспа обезьян в ЮАР: что нужно знать туристам прямо сейчас

1:30
Туризм

В Южной Африке продолжается вспышка оспы обезьян — инфекционного заболевания, вызывающего лихорадку, озноб, сильную усталость и общее истощение. На текущий момент зарегистрировано шесть подтверждённых случаев, что вызывает обеспокоенность у туристов и местных жителей.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Симптомы могут проявиться в течение 5–21 дня после заражения и включают:

  • Лихорадку
  • Головную боль
  • Мышечные боли
  • Озноб
  • Увеличение лимфатических узлов
  • Сильную усталость

Профилактические меры крайне важны:

  • Избегать тесного контакта с заболевшими людьми и животными
  • Часто мыть руки
  • Не употреблять мясо диких животных

Ограничить физические контакты, особенно интимные (рекомендуется воздержание или использование презервативов в течение 12 недель)
Следовать местным рекомендациям органов здравоохранения

Несмотря на вспышку, вакцинация против оспы обезьян в ЮАР не рекомендуется. Однако, перед поездкой стоит заранее (не менее чем за 8 недель) ознакомиться с общими рекомендациями по вакцинации — в регионе также распространены малярия, холера, ВИЧ и вирус чикунгунья.

Кроме того, наличие вспышки может повлиять на условия медицинского страхования при поездке. Южная Африка остаётся популярным туристическим направлением, но путешественникам стоит быть особенно внимательными к вопросам здоровья в этот период.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем
Домашние животные
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Последние материалы
27,6% акций Ozon выкуплены! Разбираем детали
Всего одна пробежка: вот как часовая тренировка снижает риск смерти от болезней сердца
Рак будет побежден: необычное решение ученых
Интерьер, который приносит доход: неожиданный подход к инвестициям
Оспа обезьян в ЮАР: что нужно знать туристам прямо сейчас
Важные советы для огородников: успешная подготовка семян фасоли
Весенний овощ, который защищает сердце, печень и даже клетки от старения
Языковой барьер и собеседование на границе: что нужно знать туристам в Мексику
Интересные книги и моменты тишины: Боярская рассказала, что делает её брак с Матвеевым идеальным
Машина сыта, но страдает: как привычка долить до краёв портит авто незаметно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.