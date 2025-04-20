Оспа обезьян в ЮАР: что нужно знать туристам прямо сейчас

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Южной Африке продолжается вспышка оспы обезьян — инфекционного заболевания, вызывающего лихорадку, озноб, сильную усталость и общее истощение. На текущий момент зарегистрировано шесть подтверждённых случаев, что вызывает обеспокоенность у туристов и местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Симптомы могут проявиться в течение 5–21 дня после заражения и включают:

Лихорадку

Головную боль

Мышечные боли

Озноб

Увеличение лимфатических узлов

Сильную усталость

Профилактические меры крайне важны:

Избегать тесного контакта с заболевшими людьми и животными

Часто мыть руки

Не употреблять мясо диких животных

Ограничить физические контакты, особенно интимные (рекомендуется воздержание или использование презервативов в течение 12 недель)

Следовать местным рекомендациям органов здравоохранения

Несмотря на вспышку, вакцинация против оспы обезьян в ЮАР не рекомендуется. Однако, перед поездкой стоит заранее (не менее чем за 8 недель) ознакомиться с общими рекомендациями по вакцинации — в регионе также распространены малярия, холера, ВИЧ и вирус чикунгунья.

Кроме того, наличие вспышки может повлиять на условия медицинского страхования при поездке. Южная Африка остаётся популярным туристическим направлением, но путешественникам стоит быть особенно внимательными к вопросам здоровья в этот период.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

