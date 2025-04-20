Языковой барьер и собеседование на границе: что нужно знать туристам в Мексику

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас обратился к российским туристам с важными рекомендациями: лучше обращаться за визой в посольство, а не полагаться на электронное разрешение. Виза требует большего оформления, но, по его словам, существенно снижает риск отказа при въезде.
Одной из ключевых причин недопуска россиян в Мексику посол назвал языковой барьер, сообщают РИА Новости. Пограничники в Мексике, как правило, общаются только на испанском или английском языках, и это часто становится проблемой для туристов, не готовых к диалогу.
Чтобы избежать трудностей на границе, он порекомендовал заранее подготовить четкие ответы на стандартные вопросы:
• Цель поездки
• Продолжительность пребывания
• Маршрут
• Финансовые гарантии
По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году около 5% российских туристов получили отказ во въезде в Мексику.
Также сообщается, что 14 российских туроператоров ранее направили коллективное обращение послу с просьбой разъяснить визовые требования. В ответ посол провёл встречу с представителями 12 туркомпаний, на которой были согласованы меры по улучшению информирования и подготовки туристов.
Таким образом, Мексика остаётся открытой для россиян, но путешествие требует чуть больше подготовки, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.
Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.
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