Языковой барьер и собеседование на границе: что нужно знать туристам в Мексику

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас обратился к российским туристам с важными рекомендациями: лучше обращаться за визой в посольство, а не полагаться на электронное разрешение. Виза требует большего оформления, но, по его словам, существенно снижает риск отказа при въезде.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info Мексика

Одной из ключевых причин недопуска россиян в Мексику посол назвал языковой барьер, сообщают РИА Новости. Пограничники в Мексике, как правило, общаются только на испанском или английском языках, и это часто становится проблемой для туристов, не готовых к диалогу.

Чтобы избежать трудностей на границе, он порекомендовал заранее подготовить четкие ответы на стандартные вопросы:

• Цель поездки

• Продолжительность пребывания

• Маршрут

• Финансовые гарантии

По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году около 5% российских туристов получили отказ во въезде в Мексику.

Также сообщается, что 14 российских туроператоров ранее направили коллективное обращение послу с просьбой разъяснить визовые требования. В ответ посол провёл встречу с представителями 12 туркомпаний, на которой были согласованы меры по улучшению информирования и подготовки туристов.

Таким образом, Мексика остаётся открытой для россиян, но путешествие требует чуть больше подготовки, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

