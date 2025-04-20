Итальянская гордость на рейде: бесплатные экскурсии на легендарном судне

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1:37
Туризм

После двух лет в открытом море, знаменитый трёхмачтовый парусник "Amerigo Vespucci", признанный самым красивым кораблём в мире, возвращается в Италию. С 3 мая по 10 июня 2025 года он совершит грандиозный тур по ключевым портам страны, открывая свои палубы для всех желающих.

трёхмачтовый парусник "Amerigo Vespucci", Италия
Фото: commons.wikimedia by Superchilum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
трёхмачтовый парусник "Amerigo Vespucci", Италия

Построенное в 1931 году судно длиной 101 метр — это не просто плавучий музей, а настоящая академия морского дела. Оно совмещает в себе богатейшие традиции мореплавания с новейшими технологиями, включая современный электрический двигатель. Курсанты изучают здесь морскую дисциплину, навигацию и парусный спорт.

Маршрут тура включает остановки в Эмпедокле, Реджо-ди-Калабрии, Палермо, Неаполе, Кальяри, Гаэте, Чивитавеккье, Ливорно и Генуе. В каждом из этих городов можно будет попасть на бесплатную экскурсию по палубам судна, продолжительностью около 25 минут. По соображениям безопасности доступ будет только к внешней части корабля.

Чтобы попасть на борт, необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте тура, предъявить документы и помнить, что на одного человека можно оформить не более четырёх входов.

Возвращение "Америго Веспуччи" — это не только событие для ценителей морского дела, но и жест уважения к национальному культурному наследию, которое снова становится ближе и доступнее.

Уточнения

Чивитаве́ккья (итал. Civitavecchia) — город в центральной Италии на Тирренском море. Находится в области Лацио в провинции Рим, в 80 километрах к северо-западу от столицы.

Ка́льяри (Калья́ри; итал. Cagliari МФА: , сард. Casteddu, лат. Caralis) — город в Италии, расположенный на острове Сардиния.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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