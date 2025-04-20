Забастовки накрывают Европу — пострадают не только туристы

Пасхальные праздники в Европе обещают быть неспокойными. Сразу в нескольких странах анонсированы масштабные забастовки, которые могут сорвать планы тысяч туристов и пассажиров. Под удар попадают железные дороги, аэропорты и даже отели.
Во Франции контролёры государственной железнодорожной компании SNCF объявили график регулярных забастовок: с 18 апреля по 2 июня они будут проходить каждую неделю — с 19:00 четверга до 08:00 понедельника.
Кроме того, запланированы отдельные акции:
Железнодорожное сообщение может нарушаться вплоть до начала лета.
С 18 по 22 апреля в лондонском аэропорту Гатвик пройдёт забастовка работников компании Red Handling — в ней участвуют сотрудники регистрации, диспетчеры рейсов и обработчики багажа.
В первую очередь пострадают рейсы авиакомпаний Norwegian, Delta, TAP и Air Peace — в среднем это около 50 вылетов в сутки. Ожидаются задержки, отмены рейсов и сбои в работе с багажом.
В это же время, 17 и 18 апреля, бастуют сотрудники сферы гостеприимства на Канарских островах.
К протесту присоединились около 80 000 человек, включая персонал отелей, ресторанов и баров на Тенерифе, Ла-Пальме, Ла-Гомере и Эль-Йерро. Гостиничный сервис может быть серьёзно ограничен.
Власти и транспортные операторы просят пассажиров заранее проверять информацию о рейсах, следить за объявлениями авиакомпаний и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.
В условиях забастовок даже забронированные билеты не гарантируют своевременный вылет или посадку на поезд.
SNCF (аббр. от фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, с фр. — "Национальное общество французских железных дорог") — государственное предприятие, оператор железнодорожных перевозок во Франции; также работает в сфере городского транспорта и логистики во Франции и других странах. Штаб-квартира расположена в коммуне Сен-Дени (пригород Парижа).
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