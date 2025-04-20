Забастовки накрывают Европу — пострадают не только туристы

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пасхальные праздники в Европе обещают быть неспокойными. Сразу в нескольких странах анонсированы масштабные забастовки, которые могут сорвать планы тысяч туристов и пассажиров. Под удар попадают железные дороги, аэропорты и даже отели.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Франция: еженедельные сбои до лета

Во Франции контролёры государственной железнодорожной компании SNCF объявили график регулярных забастовок: с 18 апреля по 2 июня они будут проходить каждую неделю — с 19:00 четверга до 08:00 понедельника.

Кроме того, запланированы отдельные акции:

7 мая — однодневная забастовка машинистов;

9-11 мая — протесты сотрудников скоростных поездов TGV.

Железнодорожное сообщение может нарушаться вплоть до начала лета.

Великобритания: проблемы в аэропорту Гатвик

С 18 по 22 апреля в лондонском аэропорту Гатвик пройдёт забастовка работников компании Red Handling — в ней участвуют сотрудники регистрации, диспетчеры рейсов и обработчики багажа.

В первую очередь пострадают рейсы авиакомпаний Norwegian, Delta, TAP и Air Peace — в среднем это около 50 вылетов в сутки. Ожидаются задержки, отмены рейсов и сбои в работе с багажом.

Испания: отельный персонал бастует на Канарах

В это же время, 17 и 18 апреля, бастуют сотрудники сферы гостеприимства на Канарских островах.

К протесту присоединились около 80 000 человек, включая персонал отелей, ресторанов и баров на Тенерифе, Ла-Пальме, Ла-Гомере и Эль-Йерро. Гостиничный сервис может быть серьёзно ограничен.

Что делать пассажирам?

Власти и транспортные операторы просят пассажиров заранее проверять информацию о рейсах, следить за объявлениями авиакомпаний и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.

В условиях забастовок даже забронированные билеты не гарантируют своевременный вылет или посадку на поезд.

Уточнения

SNCF (аббр. от фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, с фр. — "Национальное общество французских железных дорог") — государственное предприятие, оператор железнодорожных перевозок во Франции; также работает в сфере городского транспорта и логистики во Франции и других странах. Штаб-квартира расположена в коммуне Сен-Дени (пригород Парижа).

