На одном из самых изолированных островов Тихого океана появился неожиданный сервис

До недавнего времени жители Тувалу — крошечного тихоокеанского государства с населением около 12 тысяч человек — знали: любые банковские операции возможны только наличными и только до 14:00. Теперь всё изменилось. В стране появился первый банкомат.
Он установлен в здании штаб-квартиры Национального банка Тувалу в деревне Ваиаку, расположенной на главном атолле Фунафути. Этот шаг стал настоящим событием для местных жителей, ведь до этого у них не было ни одного устройства для снятия денег вне касс.
Тувалу — одно из самых труднодоступных и уязвимых государств на планете. Здесь нет привычной банковской инфраструктуры, а отделения банка закрываются рано, оставляя жителей без доступа к средствам в нерабочее время.
Для местных жителей запуск банкомата — не просто удобство, а настоящий скачок в будущее. Возможность снять деньги в любое время суток, без необходимости стоять в очереди к кассе, воспринимается здесь как большой прогресс.
Новый банкомат стал частью усилий по цифровизации финансовой системы страны. Национальный банк Тувалу давно говорил о необходимости модернизации. Теперь этот процесс официально стартовал.
Важно и то, что банкомат работает с банковскими картами местного образца. Пока это лишь один терминал, но в планах — расширение сети и интеграция дополнительных цифровых сервисов.
Для жителей атолла — это не просто удобство. Это первый шаг к более современной и доступной банковской системе.
Тува́лу (Tuvalu) (до 1975 года — Острова́ Э́ллис) — тихоокеанское государство в Полинезии. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Общая площадь суши — 26 км². Столица — Фунафути.
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