Куда поехать в Казахстане: рейтинг лучших регионов 2024 года

В 2024 году Казахстан продемонстрировал уверенный рост в туристической отрасли: услугами гостиниц и объектов размещения воспользовались 9,1 миллиона человек, а общий объём туристских услуг достиг 300 миллиардов тенге. Об этом сообщает Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.
Этот успех стал результатом активной государственной политики по развитию туристической инфраструктуры и продвижению Казахстана как международного направления. Одной из ключевых тем в отрасли становится развитие горнолыжного туризма, где Казахстан уже заявляет о глобальных амбициях.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках переговоров с президентом международной компании PGI Management Жоаном Виладоматом подчеркнул стратегическое значение Алматинского горного кластера (АГК)для туристического будущего страны.
Сегодня в регионе действуют 41 км трасс и 16 подъемников, что позволяет обслуживать 6 тысяч туристов в день. Однако спрос стремительно растёт, и в ближайшие годы планируется масштабная модернизация:
Увеличение длины трасс до 227 км
Расширение числа подъемников до 58
Повышение пропускной способности до 34 тысяч человек в день
Создание 10 тысяч новых рабочих мест
К 2029 году Алматинский кластер сможет принимать до 7,5 миллионов туристов в год, что превратит его в один из крупнейших центров горнолыжного туризма не только в Центральной Азии, но и на постсоветском пространстве.
"Туризм должен стать новым драйвером экономики наряду с промышленностью, цифровизацией и логистикой", — отметил премьер-министр.
В 2024 году наибольшую активность показали следующие регионы:
5 место — Алматинская область (507,5 тыс. человек)
Регион остаётся популярным направлением внутреннего туризма благодаря таким природным жемчужинам, как Кольсайские озёра, Чарынский каньон и национальные парки.
4 место — Шымкент (508 тыс. человек)
Город активно развивает культурный и гастрономический туризм, стабильно входя в число ведущих туристических центров страны.
3 место — Акмолинская область (533 тыс. человек)
Курортная зона Бурабай остаётся точкой притяжения для тех, кто ищет экоотдых и живописные пейзажи в центре Казахстана.
2 место — Астана (1,5 млн человек)
Столица уверенно укрепляет позиции как центр делового и событийного туризма, принимая международные форумы, выставки и конференции.
1 место — Алматы (2,3 млн человек)
Бывшая столица — абсолютный рекордсмен по числу туристов. Город предлагает уникальное сочетание городской инфраструктуры, природных ландшафтов, мягкого климата и доступности к горнолыжным курортам. Всё это делает Алматы круглогодичной туристической точкой притяжения.
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