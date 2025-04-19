Куда поехать в Казахстане: рейтинг лучших регионов 2024 года

3:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Казахстан продемонстрировал уверенный рост в туристической отрасли: услугами гостиниц и объектов размещения воспользовались 9,1 миллиона человек, а общий объём туристских услуг достиг 300 миллиардов тенге. Об этом сообщает Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермешев Талгат, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ишим-Астана

Этот успех стал результатом активной государственной политики по развитию туристической инфраструктуры и продвижению Казахстана как международного направления. Одной из ключевых тем в отрасли становится развитие горнолыжного туризма, где Казахстан уже заявляет о глобальных амбициях.

Горнолыжный туризм: Алматы в центре внимания

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках переговоров с президентом международной компании PGI Management Жоаном Виладоматом подчеркнул стратегическое значение Алматинского горного кластера (АГК)для туристического будущего страны.

Сегодня в регионе действуют 41 км трасс и 16 подъемников, что позволяет обслуживать 6 тысяч туристов в день. Однако спрос стремительно растёт, и в ближайшие годы планируется масштабная модернизация:

Увеличение длины трасс до 227 км

Расширение числа подъемников до 58

Повышение пропускной способности до 34 тысяч человек в день

Создание 10 тысяч новых рабочих мест

К 2029 году Алматинский кластер сможет принимать до 7,5 миллионов туристов в год, что превратит его в один из крупнейших центров горнолыжного туризма не только в Центральной Азии, но и на постсоветском пространстве.

"Туризм должен стать новым драйвером экономики наряду с промышленностью, цифровизацией и логистикой", — отметил премьер-министр.

Пятёрка туристических лидеров Казахстана

В 2024 году наибольшую активность показали следующие регионы:

5 место — Алматинская область (507,5 тыс. человек)

Регион остаётся популярным направлением внутреннего туризма благодаря таким природным жемчужинам, как Кольсайские озёра, Чарынский каньон и национальные парки.

4 место — Шымкент (508 тыс. человек)

Город активно развивает культурный и гастрономический туризм, стабильно входя в число ведущих туристических центров страны.

3 место — Акмолинская область (533 тыс. человек)

Курортная зона Бурабай остаётся точкой притяжения для тех, кто ищет экоотдых и живописные пейзажи в центре Казахстана.

2 место — Астана (1,5 млн человек)

Столица уверенно укрепляет позиции как центр делового и событийного туризма, принимая международные форумы, выставки и конференции.

1 место — Алматы (2,3 млн человек)

Бывшая столица — абсолютный рекордсмен по числу туристов. Город предлагает уникальное сочетание городской инфраструктуры, природных ландшафтов, мягкого климата и доступности к горнолыжным курортам. Всё это делает Алматы круглогодичной туристической точкой притяжения.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года).

