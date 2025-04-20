Ледяное сердце Скандинавии: что нужно знать о фьордах, чтобы полюбить Норвегию навсегда

Вы не были в Норвегии, если не видели её фьорды. Эти гигантские, будто вырезанные ледниками, рукава моря — один из самых завораживающих пейзажей Европы. Их спокойные, тёмно-синие воды словно зеркало отражают горы, небо и солнечные блики, создавая ощущение, будто вы оказались в другой реальности.
На западном побережье страны спрятались более тысячи фьордов. Каждый из них уникален. Когда-то здесь царили ледники — именно они вырезали эти глубокие заливы, подарив стране её неповторимый ландшафт. Сегодня по фьордам можно путешествовать самыми разными способами: по воде, по земле и даже по железной дороге.
Лодка — это лучший способ прочувствовать масштаб и атмосферу этих природных чудес. Вы можете выбрать короткую прогулку или отправиться в полноценное круизное путешествие на несколько дней. Компания Ponant, например, предлагает разнообразные маршруты по самым живописным участкам побережья.
Один из самых красивых маршрутов — поезд из Осло в Берген. На участке от станции Мюрдаль до деревни Флам вы пересаживаетесь на туристический поезд, который ведёт к Нерей-фьорду — одному из рукавов знаменитого Согне-фьорда. По пути — водопады, горы и зелёные долины, которых не увидишь с дороги.
Если вы любите свободу передвижения, арендуйте авто в Осло и отправляйтесь на запад. Возможность останавливаться где угодно, наслаждаться видом с обочины и ночевать в живописных местах — всё это делает поездку по фьордам особенно запоминающейся.
Фьорды — это не только про созерцание. Здесь можно подняться на Прекестулен, отвесную скалу над Лисефьордом, или отправиться в поход по Тролльтунге — скале высотой 700 метров с видом на Рингедалсватнет. А ещё: каякинг, треккинг к ледникам, и даже поездка на собачьих упряжках.
Норвежские фьорды — это не просто география, это эмоции. Это место, где легко забыть о времени, отключиться от шума и почувствовать себя частью чего-то вечного и большого.
Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова. Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.
Фьо́рд также фио́рд (норв. fjord) — узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Длина фьорда в несколько (чаще всего — в десятки) раз превосходит ширину; а берега в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.