Ледяное сердце Скандинавии: что нужно знать о фьордах, чтобы полюбить Норвегию навсегда

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Вы не были в Норвегии, если не видели её фьорды. Эти гигантские, будто вырезанные ледниками, рукава моря — один из самых завораживающих пейзажей Европы. Их спокойные, тёмно-синие воды словно зеркало отражают горы, небо и солнечные блики, создавая ощущение, будто вы оказались в другой реальности.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Почему фьорды — это главная гордость Норвегии?

На западном побережье страны спрятались более тысячи фьордов. Каждый из них уникален. Когда-то здесь царили ледники — именно они вырезали эти глубокие заливы, подарив стране её неповторимый ландшафт. Сегодня по фьордам можно путешествовать самыми разными способами: по воде, по земле и даже по железной дороге.

Плыть сквозь тишину: круизы по фьордам

Лодка — это лучший способ прочувствовать масштаб и атмосферу этих природных чудес. Вы можете выбрать короткую прогулку или отправиться в полноценное круизное путешествие на несколько дней. Компания Ponant, например, предлагает разнообразные маршруты по самым живописным участкам побережья.

Пейзажи за окном: путешествие на поезде

Один из самых красивых маршрутов — поезд из Осло в Берген. На участке от станции Мюрдаль до деревни Флам вы пересаживаетесь на туристический поезд, который ведёт к Нерей-фьорду — одному из рукавов знаменитого Согне-фьорда. По пути — водопады, горы и зелёные долины, которых не увидишь с дороги.

В дорогу: автопутешествие по Норвегии

Если вы любите свободу передвижения, арендуйте авто в Осло и отправляйтесь на запад. Возможность останавливаться где угодно, наслаждаться видом с обочины и ночевать в живописных местах — всё это делает поездку по фьордам особенно запоминающейся.

Для любителей походов и экстрима

Фьорды — это не только про созерцание. Здесь можно подняться на Прекестулен, отвесную скалу над Лисефьордом, или отправиться в поход по Тролльтунге — скале высотой 700 метров с видом на Рингедалсватнет. А ещё: каякинг, треккинг к ледникам, и даже поездка на собачьих упряжках.

Фьорды, которые не отпускают

Норвежские фьорды — это не просто география, это эмоции. Это место, где легко забыть о времени, отключиться от шума и почувствовать себя частью чего-то вечного и большого.

Уточнения

Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова. Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.



Фьо́рд также фио́рд (норв. fjord) — узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Длина фьорда в несколько (чаще всего — в десятки) раз превосходит ширину; а берега в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров.

