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Новый взгляд на Париж: где найти лучший вид на Эйфелеву башню

1:43
Туризм

Париж, город, который всегда удивляет. Новый архитектурный и гастрономический проект стал настоящей жемчужиной столицы. Открытие крыши отеля Sax Paris на площади 350 м² — это не просто красивое место, а уникальная точка обзора, сочетающая захватывающие виды, изысканную кухню и атмосферу современного искусства.

Эйфелева башня
Фото: flickr.com by Jean-Jacques Boujot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эйфелева башня

Отель Sax Paris: в центре исторического Парижа

Отель, расположенный в самом сердце 7-го округа, недалеко от знаменитого дома инвалидов, гармонично вписывается в архитектурное наследие Парижа.

Здание с 1899 года украшает район своим неоготическим фасадом и привлекает туристов своим расположением — тут открываются панорамные виды на главные достопримечательности города.

Элегантность и комфорт на крыше

На крыше отеля находится ресторан Le Sax, который предлагает изысканную японскую кухню, дополненную уникальной атмосферой.

Фреска, вдохновленная известной картиной "Свобода, ведущая народ", создает неповторимое настроение для каждого блюда. С потрясающим видом на Эйфелеву башню и стильным интерьеров крыша становится идеальным местом для ужина в Париже.

Идеальное место для гурманов

Ресторан Le Sax сочетает в себе японскую кухню с высокой гастрономией и изысканным дизайном, превращая каждый прием пищи в искусство.

Это место идеально подходит для всех любителей кулинарных открытий, а уникальный декор создает атмосферу, в которой каждый момент приобретает особую ценность.

Уточнения

Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel,) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто "300-метровая башня" (tour de 300 mètres).

«Свобода на баррикадах» (1830) — картина французского художника Эжена Делакруа. Считается одной из ключевых вех между эпохами Просвещения и Романтизма.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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