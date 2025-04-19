Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему коричневый рис может быть опаснее белого: шокирующее открытие ученых
Дубайский ажиотаж вокруг десерта: почему мир остался без фисташек
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Орган стареет, даже если вы здоровы: как не пропустить тревожный сигнал
ВАЗ-2106 — советский люкс: как выглядел комфорт в 1980 году
Осторожно! Ошибки при выборе солнцезащитного средства могут дорого обойтись
Ничтожная мелочь: что стоит за принятием Крыма со стороны США
Трупы и кости: как армия России бьет врага в Курской области
Час освобождения все ближе: ВС РФ вытесняет противника из Курщины

Кыргызстан: как юрточный лагерь стал символом устойчивого туризма в сердце Памиро-Алая

Туризм

Более десяти лет назад предприниматель Абдыразак заметил, что в живописной Памиро-Алайской долине не хватает комфортных условий для иностранных туристов. Он решил открыть юрточный лагерь у озера Турпар-Куль, начав с трёх традиционных юрт.

Юрта
Фото: commons.wikimedia.org by Ада Тюлюш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрта

То, что поначалу было просто идеей, сегодня стало примером устойчивого туризма и культурного предпринимательства. Лагерь принимает около 1500 туристов в сезон и продолжает активно развиваться, сохраняя при этом аутентичный дух кыргызской культуры.

Технологии и традиции: как совместить несовместимое

Абдыразак с самого начала стремился сделать свой лагерь не только гостеприимным, но и экологически ответственным. В 2018 году он установил солнечные панели, что сделало лагерь полностью энергонезависимым. В том же году появился первый современный биотуалет — экологичная альтернатива, безопасная для природы.

К 2022 году юрты были модернизированы до уровня международных стандартов: туристам доступны удобства, при этом внешний вид и дух жилищ остались верны традициям. Кроме того, внедрена система раздельного сбора мусора — пластик, бумага и прочие отходы собираются отдельно.

В 2023 году Абдыразак присоединился к проекту Программы развития ООН (ПРООН) "Содействие торговле", направленному на поддержку приключенческого туризма. Благодаря грантовой помощи, он смог приобрести стиральную машину, холодильное оборудование, а также 30 спальных мешков и столько же матрасов. Всё это — для повышения комфорта туристов и расширения бизнеса.

"Я не пропустил ни одного тренинга ПРООН, участвовал вместе с гидами и водителями. Мир не стоит на месте, и мы должны постоянно учиться," — говорит он.

Сегодня юрточный лагерь "Pamir Nomad" - это не просто ночлег, а живая история, в которой традиции прошлого соединяются с запросами настоящего.

Культурные программы: погружение в кыргызский быт

Совместно с ПРООН предприниматель разработал уникальные культурные мероприятия:

  • "Боорсок-шоу" - мастер-класс по приготовлению национальной выпечки, в котором гости могут сами замесить тесто и испечь боорсоки.

  • "Наследие предков" - интерактивная лекция о кыргызских головных уборах XVIII века, их символике и истории.

  • Конные туры по труднодоступным горным маршрутам с опытными гидами — для тех, кто ищет настоящие приключения и виды, которые не встретишь на открытках.

Абдыразак строит бизнес, в котором ключевое место занимает человек. В лагере работают три сотрудника с инвалидностью, и каждый сезон команда пополняется — гиды, повара, водители, все из местного сообщества. Это не только создаёт рабочие места, но и укрепляет социальную ткань региона.

"Без семьи ничего бы не получилось", — признаётся предприниматель.

Его жена — координатор лагеря, автор меню и культурных программ. Старшие сыновья работают с туристами, младший сейчас учится гостиничному делу в Турции, чтобы потом привнести новые идеи в семейный бизнес.

Будущее, которое начинается здесь и сейчас

Сегодня "Pamir Nomad" - это не просто туризм. Это история о том, как предпринимательство может быть устойчивым, полезным и социально ориентированным. Это культурный мост между прошлым и будущим Кыргызстана.

ПРООН продолжает поддерживать такие инициативы в рамках проекта "Содействие торговле в странах Центральной Азии", финансируемого правительством Финляндии. Он способствует развитию "зелёных" цепочек добавленной стоимости и помогает местным экономикам адаптироваться к новым вызовам.

Уточнения

Ю́рта (также устар. «кибитка») — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Домашние животные
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей Аудио 
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Красота и стиль
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Ультиматум в Париже: США угрожают Европе украинским конфликтом — что дальше? Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Культура побеждает: американцы тренируются под песню Матушка-земля
Алкоголь после 30 лет: почему организм больше не справляется
Уроки истории: что намерена повторить Германия из своего прошлого
Десятки ударов: заявление ВС РФ по поводу нарушений со стороны ВСУ
Застрявшее окно в авто — мелочь, которая превращает поездку в катастрофу
Ни оружия, ни денег: Запад намерен унизить Украину
Деньги или снаряды: раскрыто, что Европа дальше будет делать с Украиной
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем
Умоляют продолжить войну: чем закончилась поездка Рубио в Париж
Вариант из Лондона: что скрывает план Великобритании по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.