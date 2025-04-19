Кыргызстан: как юрточный лагерь стал символом устойчивого туризма в сердце Памиро-Алая

Более десяти лет назад предприниматель Абдыразак заметил, что в живописной Памиро-Алайской долине не хватает комфортных условий для иностранных туристов. Он решил открыть юрточный лагерь у озера Турпар-Куль, начав с трёх традиционных юрт.

Фото: commons.wikimedia.org by Ада Тюлюш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрта

То, что поначалу было просто идеей, сегодня стало примером устойчивого туризма и культурного предпринимательства. Лагерь принимает около 1500 туристов в сезон и продолжает активно развиваться, сохраняя при этом аутентичный дух кыргызской культуры.

Технологии и традиции: как совместить несовместимое

Абдыразак с самого начала стремился сделать свой лагерь не только гостеприимным, но и экологически ответственным. В 2018 году он установил солнечные панели, что сделало лагерь полностью энергонезависимым. В том же году появился первый современный биотуалет — экологичная альтернатива, безопасная для природы.

К 2022 году юрты были модернизированы до уровня международных стандартов: туристам доступны удобства, при этом внешний вид и дух жилищ остались верны традициям. Кроме того, внедрена система раздельного сбора мусора — пластик, бумага и прочие отходы собираются отдельно.

В 2023 году Абдыразак присоединился к проекту Программы развития ООН (ПРООН) "Содействие торговле", направленному на поддержку приключенческого туризма. Благодаря грантовой помощи, он смог приобрести стиральную машину, холодильное оборудование, а также 30 спальных мешков и столько же матрасов. Всё это — для повышения комфорта туристов и расширения бизнеса.

"Я не пропустил ни одного тренинга ПРООН, участвовал вместе с гидами и водителями. Мир не стоит на месте, и мы должны постоянно учиться," — говорит он.

Сегодня юрточный лагерь "Pamir Nomad" - это не просто ночлег, а живая история, в которой традиции прошлого соединяются с запросами настоящего.

Культурные программы: погружение в кыргызский быт

Совместно с ПРООН предприниматель разработал уникальные культурные мероприятия:

"Боорсок-шоу" - мастер-класс по приготовлению национальной выпечки, в котором гости могут сами замесить тесто и испечь боорсоки.

"Наследие предков" - интерактивная лекция о кыргызских головных уборах XVIII века, их символике и истории.

Конные туры по труднодоступным горным маршрутам с опытными гидами — для тех, кто ищет настоящие приключения и виды, которые не встретишь на открытках.

Абдыразак строит бизнес, в котором ключевое место занимает человек. В лагере работают три сотрудника с инвалидностью, и каждый сезон команда пополняется — гиды, повара, водители, все из местного сообщества. Это не только создаёт рабочие места, но и укрепляет социальную ткань региона.

"Без семьи ничего бы не получилось", — признаётся предприниматель.

Его жена — координатор лагеря, автор меню и культурных программ. Старшие сыновья работают с туристами, младший сейчас учится гостиничному делу в Турции, чтобы потом привнести новые идеи в семейный бизнес.

Будущее, которое начинается здесь и сейчас

Сегодня "Pamir Nomad" - это не просто туризм. Это история о том, как предпринимательство может быть устойчивым, полезным и социально ориентированным. Это культурный мост между прошлым и будущим Кыргызстана.

ПРООН продолжает поддерживать такие инициативы в рамках проекта "Содействие торговле в странах Центральной Азии", финансируемого правительством Финляндии. Он способствует развитию "зелёных" цепочек добавленной стоимости и помогает местным экономикам адаптироваться к новым вызовам.

Уточнения

Ю́рта (также устар. «кибитка») — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.

