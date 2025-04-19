550 тысяч за сезон: кто и как зарабатывает на аренде квартир у моря

4:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство туристов, приезжающих в Калининградскую область, выбирают не отели, а частное жильё. По данным регионального министерства по культуре и туризму, в 2024 году область приняла 2,2 миллиона туристов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

В Едином реестре объектов классификации значатся 336 коллективных средств размещения — отели, санатории, хостелы, турбазы и гостевые дома, располагающие в сумме 7 800 номерами. Однако этого объёма явно недостаточно, и поэтому всё больше путешественников обращаются к тем, кто сдаёт квартиры — либо приобретённые под аренду, либо переоборудованные из личного жилья.

Двушка рядом с Театром кукол: сдаёт мать студента

Квартира в советской пятиэтажке досталась сыну-студенту в наследство, но пока он живёт с родителями, жильё сдают туристам. С августа по апрель квартира принесла около 150 тысяч рублей при средней стоимости аренды 4 000 рублей в сутки.

"Обычно гости живут по 3-7 дней. Осенью и зимой клиентов было немного. В начале приходилось довольствоваться тремя заселениями в месяц по 30-40 тысяч рублей. Зимой — полный штиль. Весной начали поступать брони на лето и майские праздники. Пока без ажиотажа, но интерес появляется", — рассказывает женщина.

Две квартиры в Зеленоградске: сдаёт местная жительница Анна

Третий год жительница Зеленоградска Анна занимается посуточной арендой двух квартир в многоэтажке. Она предпочитает дистанционный способ заселения: гости получают код от домофона и забирают ключи из кейбокса рядом с дверью. Среди клиентов есть и постоянные — две пенсионерки из Санкт-Петербурга, которые любят гулять по Куршской косе и дома бывают только на ночь.

"За горячий сезон удалось заработать около 550 тысяч рублей. Если бы в это время сдавала жильё на длительный срок, вышло бы около 480 тысяч. Больше всего запомнились гости, которые жарили рыбу каждый день. А однажды после отъезда на потолке остались следы от кофе", — объясняет Анна.

Однушка в Зеленоградске: сдаёт Наталья, покрывая ипотеку

С октября по май квартиру занимает постоянный арендатор, а летом Наталья сдаёт жильё посуточно. Квартира в ипотеке, и уже третий год туристы помогают погашать кредит.

"Зимой с постоянной арендой получаю 24 тысячи рублей в месяц, не считая коммуналки. А летом такие суммы получаю за пять-шесть дней," — делится владелица.

Туристы очень придирчивы: смотрят на ремонт, удобства. Цены сильно различаются: в новенькой студии у моря просят 15 тысяч за сутки, а в старом фонде с советским интерьером — 2-3 тысячи.

Несколько квартир под сдачу: управляет риелтор Наталия

Риелтор Наталия помогает клиентам находить арендаторов и даёт советы по оформлению жилья.

"Самое главное — смотреть на квартиру глазами туриста. Практичный ремонт, прочная мебель и простая, но исправная техника спасают и деньги, и нервы", — объясняет она. "Помню случай: после выезда гостьи обнаружили сломанную ножку у кухонного стола. Но ситуацию выручил залог, предусмотренный договором. Его возвращают после осмотра, если всё в порядке."

Что ценят туристы

Отзывы на сервисах бронирования часто касаются бытовых мелочей. Кому-то жарко, кому-то не нравится жёсткий матрас, кто-то упоминает "бабушкин" ковёр или фикус на подоконнике. Владельцы жилья стараются улучшать условия и добавляют то сушку для обуви, то кофемашину, то зонтики или новогодние украшения.

Чистота, комфорт и тёплое отношение — главные качества, которые ценят гости. Именно они чаще всего упоминаются в положительных отзывах.

Между тем, гостиницы категории 4 и 5 звёзд уже активно бронируют на майские праздники и лето. Стоимость номера может доходить до 16 900-19 000 рублей в сутки.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



