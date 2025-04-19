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Полет из Москвы в Тбилиси за 25 рублей: доступное небо СССР

2:51
Туризм

Сегодня цена авиабилета вызывает вздохи — дорого, неудобно, с пересадками. Но в СССР всё было иначе.

Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Полеты были не роскошью, а удобным, повседневным способом перемещения. Например, перелет из Москвы в Тбилиси стоил всего 25 рублей — и это была не акционная цена, а обычная тарификация.

Давайте вспомним, как выглядела гражданская авиация советской эпохи и почему ее до сих пор вспоминают с теплом.

Цены, которые не снились современности

Средняя зарплата в СССР в 70-х — около 120 рублей. Билет в Тбилиси стоил 25 рублей — то есть 1/5 месячного дохода. Немного? Да. Но учтите, что на эти деньги входило всё: багаж, питание, трансфер. И никаких сборов за выбор места, стакан воды или чемодан.

Массовость и доступность

СССР делал ставку на глобальную сеть перелётов по стране. Авиация была особенно востребована в удалённых регионах: Сибирь, Дальний Восток, Кавказ. В одной только Грузии было десятки аэропортов — от крупных до региональных.

Самолёты — не только "ИЛы"

Перевозки обеспечивали Ту-134, Ту-154, Ил-62 и ЯК-40. На некоторых направлениях летали даже Ан-24 и Ан-2. Салоны были простыми, но удобными: сиденья с тканевой обивкой, чай в алюминиевых подстаканниках, "гусиная паста" на закуску. Люди летали в командировки, к родственникам, на отдых — спокойно и без стресса.

Безопасность и график

Да, самолёты были не самыми тихими и комфортабельными, но пунктуальность и чёткая работа диспетчеров — гордость советской авиации. Регулярные рейсы летали и в будни, и в праздники. Очереди были — но и билеты достать можно было без проблем, особенно в провинции.


Не только Москва

Внутрисоюзные маршруты были удобными и кросс-республиканскими. Летали не только из Москвы, но и между Ереваном и Ригой, Волгоградом и Тбилиси, Одессой и Мурманском. Такой плотной авиационной сети в странах бывшего СССР нет даже сейчас.

Советская авиация — это эпоха, когда небо действительно было открытым. Билет за 25 рублей — это не миф, а реальность, в которую трудно поверить сегодня. Да, были очереди, бумажные посадочные и редкие задержки, но и была вера, что самолёт — это просто транспорт, а не элитное развлечение. С этой лёгкостью и уверенностью в завтрашнем полете мы и вспоминаем те времена.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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