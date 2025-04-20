Этот райский уголок в Таиланде лучше Мальдив — и вот почему

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Белоснежный песок, прозрачная вода цвета бирюзы и ощущение, будто вы попали в открытку — всё это не мечта, а реальность на крошечном острове Ко Липе, спрятанном в самом южном уголке Таиланда. Его прозвали «Мальдивами Таиланда», и не зря: на острове всего три пляжа, а виды с берега выглядят так, будто сняты для рекламы идеального отдыха.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Почему стоит поехать на Ко Липе

Остров находится рядом с морским национальным парком Тарутао, что делает его настоящим раем для любителей снорклинга и дайвинга.

Здесь обитает более 90 видов рифовых рыб, морские черепахи, скаты, акулы, а иногда можно заметить выдр, варанов и даже морских орлов. Всё это среди коралловых рифов и зелёных тропиков, скрывающих дикие пляжи и водопады.

Как провести день на острове

Ко Липе — это место, где спешить никуда не хочется. Здесь всё рядом: за час можно дойти пешком от одного конца до другого.

Основные пляжи — Паттайя, Санрайз и Сансет — удивительно разные. На закате стоит отправиться на Сансет-Бич: там всего в 50 метрах от берега можно нырять с маской и кататься на каяке.

А утром загляните на Санрайз — солнце встаёт прямо над морем. Для уединения — пляж Саном, до которого ведёт деревянный променад.

Что делать по вечерам

Когда солнце садится, остров оживает. Уокинг-стрит — главная прогулочная улица — предлагает всё: от уличной еды вроде банановых блинчиков до свежих морепродуктов на гриле.

Здесь звучит живая музыка, продаются сувениры, и царит расслабленная, почти деревенская атмосфера. А если хочется приключений, садитесь на лодку и отправляйтесь на остров Аданг — почти нетронутый, с джунглями, пляжами и водопадом.

Как добраться

Именно сложность пути делает Ко Липе таким особенным. Из Бангкока нужно сначала долететь до Хатъяя (HDY), затем доехать до пирса Пак-Бара (на такси 1,5 часа или маршрутке до 2,5 часов), и уже оттуда — на скоростном катере до острова (ещё 1,5 часа).

Некоторые перевозчики, например Nok Air, предлагают комплексные пакеты перелёта и трансфера, что особенно удобно, если вы не говорите по-тайски.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; Часть тай (по-тайски — ไทย) в названии страны означает "свобода", ланд - "страна".

