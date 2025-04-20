Природный оазис рядом с мегаполисом: что скрывает дельта Тигре

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в 30 минутах от оживлённого Буэнос-Айреса скрывается настоящий природный оазис — дельта реки Тигре. Сюда не добраться по обычным дорогам: путь лежит через каналы и острова, и всё, что нужно — немного авантюризма и лодка.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University дельта Тигре

Хотите почувствовать Аргентину по-настоящему?

Город Тигре находится примерно в 45 минутах езды от Палермо. Можно добраться на такси, Uber или поездом от станций Ретиро, Бельграно или Лисандро-де-ла-Торре. А дальше — на речном такси ("ланче") от Estación Fluvial.

Билеты продаются прямо у вокзала. Есть и частные лодки — только не забудьте взять с собой наличные. Любите, чтобы всё было организовано? Тогда выбирайте экскурсию с гидом — трансфер, обед и прогулка по дельте включены.

Тем, кто жаждет свободы, понравится вариант с каяками или каноэ. Компании вроде Kayaks Cruz del Sur предлагают как прокат, так и туры. Только бронируйте заранее — особенно в сезон.

Что делать в дельте?

Просто быть. Отдохнуть от города. Исследовать острова и каналы, пообедать в ресторанах вроде Timon Dorado или Gato Blanco, заглянуть в Дом Сармьенто — старинную резиденцию за стеклом, и, конечно, искупаться. Да, вода мутная, но это не грязь — это природный цвет из-за ила.

Можно остаться на ночь в домике на сваях — с бассейном, барбекю и видом на каналы. Только захватите еду, напитки и всё необходимое: магазинов поблизости нет.

Дельта Тигре — это не типичная туристическая локация. Здесь нет пафоса, но есть тишина, природа и ощущение, что вы оказались в другом мире. И именно за это её любят аргентинцы.

Уточнения

Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки. Столица — Буэнос-Айрес.

