Тайна пустыни: самое необычное место на юго-западе США — и вы его где то уже видели

Когда речь заходит о путешествиях по юго-западу США, Нью-Мексико нередко остаётся в тени более известных соседей. А зря. Этот штат — настоящая "Земля Очарования", где древние поселения, внесённые в список Всемирного наследия, мирно соседствуют с сюрреалистичными пейзажами и культурным многообразием. Но одна точка на карте особенно манит — город Розуэлл.

Фото: Wikimedia Commons by dreese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ НЛО в небе над Ливерпулем

Добро пожаловать в космическую столицу Земли

Розуэлл, расположенный в трёх часах езды от Санта-Фе, Альбукерке и Лас-Крусеса, давно стал синонимом слова "инопланетянин".

Всё началось в 1947 году, когда неподалёку от города потерпел крушение загадочный объект. По официальной версии — метеозонд, по мнению миллионов — "летающая тарелка". С тех пор теория заговора стала его визитной карточкой.

С населением около 46 тысяч человек, Розуэлл живёт своей уникальной жизнью, где научная фантастика и поп-культура сливаются воедино. Это не просто город — это портал в альтернативную реальность.

Чужие повсюду — и это нормально

Розуэлл идеально осознаёт свой имидж. Гостей встречают витрины с зелёными человечками, безумные сувенирные лавки и, конечно, Международный музей и исследовательский центр НЛО.

В музее можно посмотреть культовую экспозицию "вскрытие пришельца", погрузиться в архивные видео и купить нестандартные сувениры. Работает он ежедневно с 9:00 до 17:00.

Прямо напротив — "Зона 51", магазин и арт-объект в одном лице. Внутри — десятки маленьких пришельцев, будто вырвавшихся с обложки старого sci-fi журнала. Если вам не светит настоящая Зона 51, это — ваш билет в "почти реальность".

Для полного погружения стоит заглянуть в местный VR-центр "Космический порт Розуэлла" или отправиться на ночную прогулку в "Выход в открытый космос" — интерактивную темную зону, где можно буквально потеряться среди звёзд.

Сколько времени хватит на Розуэлл

Один день — вполне достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу. Но если захочется остаться, в городе есть привычные отели вроде Holiday Inn и Best Western. Для особо увлечённых темой — Roswell Inn, который, как шутят местные, рекомендуют "9 из 10 пришельцев".

Лучшее время для визита — весна и осень. Летом жара может быть невыносимой — до +43°C. А ведь Розуэлл интереснее исследовать пешком, всматриваясь в уличные витрины, как в кадры фантастического фильма.

Розуэлл — больше, чем шутка про пришельцев

Этот город — не просто капсула поп-культуры времён холодной войны. Это место, где реальность играет по другим правилам, и даже самые стойкие скептики улыбаются, увидев зелёного человечка, отдыхающего в гамаке.

И после визита сюда вы точно запомните Нью-Мексико не только как землю каньонов и плато, но и как родину одного из самых загадочных уголков Америки.

Уточнения

Нью-Ме́ксико (англ. New Mexico; исп. Nuevo México) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Столица — Санта-Фе, крупнейший город — Альбукерке. Официальный девиз штата — "Растёт на ходу" (лат. Crescit Eundo). Официальное прозвище — "Земля очарования"

