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Средневековый рай: это приморское сокровище Европы знают лишь единицы

1:55
Туризм

Что, если бы вы нашли уголок Европы, где встречаются Адриатика, венецианская архитектура, средневековые стены и идеальные закаты — и всё это без толп туристов?

Словения, Адриатика
Фото: commons.wikimedia by Pier B., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Словения, Адриатика

Словения — настоящий секрет континента. Страна, где Альпы соседствуют с бирюзовыми реками, а береговая линия хоть и короткая, но восхищает.

Главная её приморская звезда — город Пиран, спрятавшийся на узком полуострове и сохранивший дух старины и атмосферу Средиземноморья.

Средневековье с видом на море

Пиран — это красные черепичные крыши, мощёные улочки, залитые солнцем площади и звонкая тишина колокольни Святого Георгия.

Сердце города — площадь Тартини, где проходят ярмарки и концерты, а фасады хранят отголоски Венеции и Австро-Венгрии. Отсюда открывается вид на море, а в древних стенах и зданиях легко представить, как город выглядел сотни лет назад.

Где соль — настоящее золото

Пиран был важным портом и центром торговли солью. До сих пор можно попробовать знаменитую местную соль — одну из лучших в мире, или отправиться в природный парк Сечовле-Салина, чтобы увидеть, как её добывают вручную. Местные музеи рассказывают о морской истории, подводных археологических находках и рыболовстве.

Море, еда и уют

Хотите искупаться? Местный пляж хоть и скалистый, но отлично подойдёт для освежающего заплыва. А после — за бокалом вина и порцией жареного осьминога или бранзино в одном из ресторанчиков.

Зимой здесь спокойно, а летом — фестивали, музыка и тёплый ветер с моря. До Пирана легко добраться из Любляны за полтора часа, а остаться стоит хотя бы на ночь — особенно в отеле Piran с видом на закат прямо с крыши.

Уточнения

Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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