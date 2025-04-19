Средневековый рай: это приморское сокровище Европы знают лишь единицы

Что, если бы вы нашли уголок Европы, где встречаются Адриатика, венецианская архитектура, средневековые стены и идеальные закаты — и всё это без толп туристов?
Словения — настоящий секрет континента. Страна, где Альпы соседствуют с бирюзовыми реками, а береговая линия хоть и короткая, но восхищает.
Главная её приморская звезда — город Пиран, спрятавшийся на узком полуострове и сохранивший дух старины и атмосферу Средиземноморья.
Пиран — это красные черепичные крыши, мощёные улочки, залитые солнцем площади и звонкая тишина колокольни Святого Георгия.
Сердце города — площадь Тартини, где проходят ярмарки и концерты, а фасады хранят отголоски Венеции и Австро-Венгрии. Отсюда открывается вид на море, а в древних стенах и зданиях легко представить, как город выглядел сотни лет назад.
Пиран был важным портом и центром торговли солью. До сих пор можно попробовать знаменитую местную соль — одну из лучших в мире, или отправиться в природный парк Сечовле-Салина, чтобы увидеть, как её добывают вручную. Местные музеи рассказывают о морской истории, подводных археологических находках и рыболовстве.
Хотите искупаться? Местный пляж хоть и скалистый, но отлично подойдёт для освежающего заплыва. А после — за бокалом вина и порцией жареного осьминога или бранзино в одном из ресторанчиков.
Зимой здесь спокойно, а летом — фестивали, музыка и тёплый ветер с моря. До Пирана легко добраться из Любляны за полтора часа, а остаться стоит хотя бы на ночь — особенно в отеле Piran с видом на закат прямо с крыши.
Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.