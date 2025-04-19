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Расширенная страховка — не роскошь: как не остаться без помощи за границей

1:13
Туризм

Стандартные туристические страховки покрывают только базовые медицинские расходы — в среднем от $40 до $60 тысяч. Однако если в поездке вы планируете заниматься активными или экстремальными видами спорта, такими как дайвинг, серфинг, горные лыжи или даже погружения в батискафе, потребуется расширенный страховой полис.

Девушка
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Недавний случай на Мальдивах наглядно показал, почему это важно: российская туристка пострадала от нападения акулы во время экскурсии. Однако страховая компания отказалась покрывать её лечение, сославшись на то, что подобная активность не входила в стандартный полис.

Пострадавшая считает происшествие форс-мажором, однако эксперты предупреждают: для покрытия дополнительных рисков необходимо оформлять расширенную страховку. Об этом напомнил "Известиям" вице-президент "Альянса туристических агентств" Алексан Мкртчян, отметив, что такие полисы стоят не дороже тысячи рублей в день.

Если страховая компания отказывает в выплатах, юристы рекомендуют обращаться в суд — особенно если речь идёт о жизни и здоровье.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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