ЮНЕСКО бьёт тревогу: наплыв туристов угрожает уникальной атмосфере Венеции

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Венеции продолжается ожесточенная борьба с чрезмерным туристическим давлением, которое угрожает разрушить уникальную атмосферу города.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

ЮНЕСКО предупреждает, что без контроля за туризмом Венеция может попасть в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Делегация города планирует обсудить ситуацию на встрече в Париже в июле этого года. Жители и оппозиционные члены призывают внедрить ограничения на однодневных туристов и усилить контроль за краткосрочной арендой недвижимости. В целях регулирования потока туристов введена плата, которая стала дополнением к уже существующему туристическому налогу, и поступления от нее — около 3,2 миллиона долларов в прошлом году — идут преимущественно на покрытие расходов города.

В этом году плату начали взимать почти в два раза чаще, чтобы сдержать натиск туристов в пиковые часы. Освободить от налога могут гости, живущие в городе, студенты, работники, а также те, кто приезжает навестить родственников, зарегистрировавшись и получив QR-код. Эти меры уже привлекают внимание как внутри Италии, так и за рубежом — города как Киото, Церматт и Форментера наблюдают за ситуацией и рассматривают похожие меры.

Для многих жителей города главной задачей остается не только контроль потока туристов, а возвращение городу своего истинного характера — города с доступным жильем, возможностями для работы и культурной жизнью, а не просто туристической достопримечательностью, пишет nypost.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.



