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Секреты пляжа Бернерей: почему он считается тайским раем в Европе

1:29
Туризм

В Великобритании есть красивый пляж на острове Бернерей, который часто путают с тайским.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

В 2009 году фотографию этого пляжа ошибочно использовали как изображение пляжа Кай-Бэй из Таиланда, потому что он был включен в туристическую рекламу.

Пляж на острове Бернерей отличается белым песком, бирюзовой водой и окружающими дюнами, что создает впечатление, будто вы на другом конце света. В 2022 году он был включен журналом Lonely Planet в список 20 лучших пляжей Европы. Пляж состоит из измельченных ракушек, а окружающая природа — дюны и бирюзовые воды — усиливают ощущение тропического рая.

Хотя здесь можно купаться, волны чаще бывают большие, и место популярно у серфингистов. Добраться до пляжа можно, оставив машину на парковке у здания администрации острова, откуда открывается живописный вид на дюны, и к пляжу ведет крутой спуск. Весь остров Бернерей очень небольшой — его можно обойти за несколько часов. Помимо пляжа, здесь есть возможность прогуляться по острову, понаблюдать за тюленями и посетить другие пляжи, такие как Восточный и Пляж Королевы.

Это место идеально подходит для тех, кто ищет красоту и спокойствие, и часто вызывает у туристов ассоциации с азиатскими тропическими берегами, пишет The Sun.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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