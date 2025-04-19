Приятные сюрпризы для гостей: Ла-Вилла готовится к наплыву туристов

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Ла-Вилла в Испании, расположенный на побережье Коста-дель-Соль в Велес-Малага планирует принимать еще больше гостей.

Фото: PxHere by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Недавно в городе провели реконструкцию за 98 594 евро, включающую обновление территории с новыми клумбами, вазонами и улучшенными фасадами зданий. Мэрия хочет сделать Ла-Виллу обязательным для посещения в составе Велес-Малаги, надеясь привлечь больше туристов.

Эта реконструкция является частью более масштабного проекта по благоустройству, на который выделено около 659 290 евро. Город, являющийся частью региона Аскарлия, предлагает множество достопримечательностей: церковь Санта-Мария-ла-Мауор, Муниципальный дворец, музеи и колокольня XVI века.

Большая часть региона давно превратилась из центра рыболовства и сельского хозяйства в популярный курорт с песчаными пляжами, ресторанами и набережной. Ближайший аэропорт — Малага — находится в 40 минутах езды.

Несмотря на активные протесты против чрезмерного туризма в других испанских регионах, таких как Ибица и Тенерифе, Велес-Малага планирует расширять туристическую инфраструктуру, чтобы привлечь еще больше отдыхающих, пишет The Sun.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.



