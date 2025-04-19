NordStar запустила брендированные переноски для питомцев: удобно, безопасно и стильно

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания NordStar представила новую фирменную переноску для кошек и собак мелких пород весом до 10 кг. Аксессуар предназначен для перевозки питомцев в салоне самолёта и соответствует всем необходимым стандартам.

Фото: publicdomainpictures.net is licensed under Creative Commons Собака

Переноска выполнена из прочных материалов, имеет вентиляционные отверстия для комфортного воздухообмена и складывается для удобного хранения. Весит всего 800 граммов, а её компактные габариты (40x25x23 см) делают её подходящей для ручной клади.

Яркий дизайн с изображением самолёта выделяет переноску среди аналогов, а удобные ручки и лёгкость в уходе делают её практичной в повседневной эксплуатации.

Приобрести новинку можно в официальном интернет-магазине NordStar по цене 2 590 рублей. Подобные брендированные переноски уже предлагали некоторые авиаперевозчики, в том числе S7, но теперь и у клиентов NordStar есть стильный и удобный вариант для путешествий с питомцем.