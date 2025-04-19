Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития России пересмотрело правила формирования и использования средств резервного фонда туроператоров. Этот фонд существует для оказания срочной помощи россиянам, оказавшимся в затруднительной ситуации за рубежом.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Фонд пополняется за счёт взносов самих туроператоров, а также за счёт доходов от размещения уже накопленных средств. Из него можно финансировать транспортировку туристов, юридическую помощь, а также хранение багажа в экстренных случаях.

Среди ключевых изменений: продление срока действия фонда до 2032 года, уточнение ссылок на законодательные акты и исключение упоминания Ростуризма.

С 2020 года размер взноса составлял символический 1 рубль, что позволило участникам отрасли сэкономить до 25 млн рублей. Однако уже с 2023 года делать взносы обязаны только те компании, которые вступают в объединение впервые.

Сегодня объём фонда в три раза превышает показатель 2014 года. Несмотря на то, что вероятность экстренного вмешательства остаётся низкой, государство считает важным сохранять эту подушку безопасности для отрасли и туристов.