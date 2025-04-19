Черноморское побережье в мае: где самые высокие показатели загрузки отелей?

Анапа встречает майские праздники с показателями бронирования, практически идентичными прошлому году, но с небольшим ростом — загрузка курорта увеличилась на 1%. На всём Черноморском побережье ожидается высокий туристический поток: средняя заполняемость отелей составит около 64%.
Лидерами по числу заселённых гостей станут Сочи (81,7%), Геленджик (80,5%), Новороссийск (67%) и Туапсинский район (63%). В предгорьях Кавказа растёт популярность Апшеронского и Мостовского районов — их выбирают за природу, тишину и близость к термальным источникам.
С 30 апреля по 11 мая Краснодарский край планирует принять порядка 600 тысяч туристов — это на 4% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Эти цифры не включают однодневных путешественников.
В 2025 году на основных курортах региона будут работать около 3,4 тысячи гостиниц и отелей, способных одновременно разместить свыше 308 тысяч человек.
Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.