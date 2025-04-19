Купальники против традиций: как строгие правила Шарджи удивили российских туристов

Российские туристы, отдыхавшие в ОАЭ, столкнулись с неприятной ситуацией. Туристы, которые отдыхали в эмирате Фуджейре, не могли попасть на пляж недалеко от гостиницы из-за выброса нефти. Тогда путешественников организованно вывезли на другой пляж в городе Кальбе, который относится к другому эмирату — Шардже, а именно этот эмират отличается от других эмиратов своими суровыми порядками. Об этом рассказал TourDom. ru.
"Из всех семи эмиратов только в Шардже действуют более строгие ограничения, в том числе касающиеся внешнего вида туристов. И такие вещи, как бикини, мини-бикини, не очень сильно приветствуются", — рассказал руководитель туроператора "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов.
Туристов, попавших на этот пляж, оштрафовали и выгнали, объяснив им, что находиться на пляже в купальниках запрещено, купаться можно только в закрытой одежде. Немного ранее российские туристы бывали в Кальбе, но подобных инцидентов не случалось.
Ша́рджа (араб الشَّارقَة, лит. араб. аш-Ша́рика, диалект. аш-Ша́рджа) — третий по величине город в ОАЭ. Административный центр одноимённого эмирата Шарджа.
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