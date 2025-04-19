Как преобразится отдых в Орландо? 50 аттракционов Epic Universe обещают незабываемые приключения

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания UNIVERSAL Resort Orlando представила первый взгляд на свой самый большой тематический парк — Epic Universe во Флориде (США).

Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк развлечений

Парк включает в себя впечатляющие зоны: от реконструкции Министерства магии из "Гарри Поттера" до первого в мире аттракциона Minecart Madness в стиле "Донки Конга", где тележки перепрыгивают разрушенные рельсы. Universal создала совершенно новые технологические инновации для своего парка.

В парке более 50 аттракционов, развлечений, магазинов и ресторанов, а также три новых огромных отеля. Epic Universe стал первым большим курортом в Орландо за более чем двадцать лет, и его площадь вдвое больше одновременно открытых парков Universal Studios и Islands of Adventure.

Ожидается, что в 2025 году билет на один день в Epic Universe смогут купить только любители острых ощущений. Внутри парка есть миры, такие как Волшебный мир Гарри Поттера с министерством магии, Мир Супер Нинтендо, Остров Олух из "Как приручить дракона", Тёмная вселенная и Небесный парк.

Лиза Мино, руководитель отдела путешествий, рекомендует посетить ключевые зоны, такие как министерство магии из Гарри Поттера, красивое место, перенесенное в яркие декорации 1990-х годов, и другие знаменитые аттракционы. В целом, Epic Universe — это приключение, которое нельзя пропустить при посещении Орландо, пишет The Sun.

Уточнения

Флори́да ( американское произношение: [ˈflɒrɪdə] , испанское произношение: [floˈɾiða], от исп. florida «цветущая») — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.



