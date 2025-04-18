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Хохломская роспись взорвала рынок: что скрывает новая коллекция от Алёны Ахмадуллиной

1:53
Туризм

В последние месяцы изделия с хохломской росписью, созданные при участии мастеров из Нижегородской области, обрели взрывную популярность.

Крышка шкатулки с хохломской росписью
Фото: commons.wikimedia.org by Dmfff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крышка шкатулки с хохломской росписью

Что сейчас можно приобрести и какова цена традиционного народного промысла, рассказывает newsnn.ru, опираясь на информацию с сайта производителя из Семёнова.

Фабрика "Хохломская роспись", расположенная в городе Семёнов, в 2023 году перешла в собственность Нижегородской области. Акции компании были переданы региону Эладой Нагорной — супругой бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. С тех пор предприятие развивается при государственной поддержке под контролем министерства туризма.

После смены собственника в московском ГУМе на месте бутика Chanel появился флагманский салон "Хохлома x Алена Ахмадуллина". Здесь представлены одежда, предметы интерьера, ювелирные украшения и посуда — всё украшено элементами узнаваемой росписи, выполненной из российского сырья.

Известный дизайнер изучала исторические образцы из музеев и архивов, чтобы создать коллекцию, соединяющую народные традиции и современный стиль.

Хохлома становится туристическим символом региона, однако не все изделия доступны по цене для широкого круга покупателей. Есть и бюджетные варианты, и по-настоящему элитные коллекции.

Нижегородская область богата и другими ремесленными традициями. В Павлове сохранились уникальные образцы кузнечного искусства — от массивных замков до ножей с интегрированным пистолетом. А ещё регион знаменит лимонным питомником, в котором вот уже более 80 лет выращивают цитрусы — свыше 20 сортов.

Уточнения

Хохлома́ — старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 год — центр Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии, с 1929 по 1936 год — Ковернинского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского (Горьковского) края и с 1936 по 1990 год — Горьковской области, ныне центр Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области). Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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