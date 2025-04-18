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От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение

1:28
Туризм

В Верхней Пышме Свердловской области историческое наследие советской эпохи обрело неожиданное и креативное воплощение.

Памятник В. И. Ленин
Фото: commons.wikimedia.org by Elenaleei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Памятник В. И. Ленин

Бетонный памятник Владимиру Ленину, который долгие годы возвышался у Дворца культуры "Металлург", теперь стал центральным объектом нового скейт-парка, пишет "Царьград".

Необычное преображение произошло в рамках программы благоустройства, реализуемой по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Работы проводились зимой, а торжественное открытие обновленного общественного пространства состоялось уже в этом году.

Теперь фигура легендарного вождя революции не просто стоит в стороне, а стала частью активной городской жизни: у его подножия молодёжь демонстрирует трюки на скейтбордах и самокатах. Включение памятника в архитектуру зоны активного отдыха создало яркое визуальное и культурное столкновение эпох, что вызвало интерес как у жителей, так и у туристов.

Примечательно, что общество пока не проявило негативной реакции на столь смелую интеграцию. Напротив, многие считают, что Ленин нашёл своё место в современной реальности — как своеобразный мост между прошлым и настоящим. По словам местных жителей, символ пролетарского единства теперь служит вполне практичной цели, вдохновляя молодежь на активность и здоровый образ жизни.

Уточнения

Скейт-парк (англ. Skatepark) — это специально построенная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтбординг, стритбординг, агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ, трюковой самокат, велосипеды МТВ, катание на самокате.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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