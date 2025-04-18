От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Верхней Пышме Свердловской области историческое наследие советской эпохи обрело неожиданное и креативное воплощение.

Фото: commons.wikimedia.org by Elenaleei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник В. И. Ленин

Бетонный памятник Владимиру Ленину, который долгие годы возвышался у Дворца культуры "Металлург", теперь стал центральным объектом нового скейт-парка, пишет "Царьград".

Необычное преображение произошло в рамках программы благоустройства, реализуемой по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Работы проводились зимой, а торжественное открытие обновленного общественного пространства состоялось уже в этом году.

Теперь фигура легендарного вождя революции не просто стоит в стороне, а стала частью активной городской жизни: у его подножия молодёжь демонстрирует трюки на скейтбордах и самокатах. Включение памятника в архитектуру зоны активного отдыха создало яркое визуальное и культурное столкновение эпох, что вызвало интерес как у жителей, так и у туристов.

Примечательно, что общество пока не проявило негативной реакции на столь смелую интеграцию. Напротив, многие считают, что Ленин нашёл своё место в современной реальности — как своеобразный мост между прошлым и настоящим. По словам местных жителей, символ пролетарского единства теперь служит вполне практичной цели, вдохновляя молодежь на активность и здоровый образ жизни.

Уточнения

Скейт-парк (англ. Skatepark) — это специально построенная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтбординг, стритбординг, агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ, трюковой самокат, велосипеды МТВ, катание на самокате.

