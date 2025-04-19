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Почему в СССР поезд считался лучшим способом уехать куда подальше

2:25
Туризм

Сел — и поехал: на юг, на север, к бабушке, в стройотряд или просто — в неизвестность. Вагон, купе, чай в подстаканнике, сосед по плацкарте — и ты уже как будто в другом мире.

поезд дальнего следования
Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain
поезд дальнего следования

Поезд в СССР — это не просто транспорт. Это — философия. Это романтика, дорога, escape. Это возможность уехать "куда подальше", даже если денег немного, а планов — туман. Почему поезд был лучшим способом исчезнуть с горизонта? Сейчас расскажу.

Потому что доедет везде

В СССР была огромная и плотная железнодорожная сеть — в село, в райцентр с загадочным названием Светлый Яр, на Дальний Восток, на Кавказ. Даже туда, где "автобусы не ходят". Хоть и медленно, но доедешь гарантированно.

Дёшево и сердито

Билет на поезд — особенно в плацкарт или общий вагон — стоил копейки. Не важно, едешь ли 200 км или 3000 — на поезде это было в разы дешевле, чем самолёт (да и летать могли далеко не все).

Можно было взять всё с собой

  • Сундук, тюки, банки с огурцами, гитару, курицу в фольге, кота в клетке.
  • Вещи загружали под полку, над полку, за полку, и никто особо не возражал.
  • Это была не поездка, а переезд с комфортом.

Настоящее путешествие — с атмосферой

Шум колёс, чай в стакане с подстаканником. Газета, которую оставил кто-то до тебя.

Сосед, рассказывающий свою жизнь всю ночь. И всё это — по пути в никуда или к началу чего-то нового.

Не нужно было ни виз, ни "брони"

  • Купил билет в кассе на вокзале — и вперёд, хоть завтра.
  • Можно было уехать "в один конец" — без планов, без расписания, только с паспортом и деньгами в носке.

Можно было ехать без билета — "зайцем" или в тамбуре

Это не поощрялось, но и не было редкостью. Если уж очень хотелось уехать, поезд — был самый реальный шанс. Контролёр мог посочувствовать, а проводница дать постель, если повезёт.

В СССР поезд был окном в другой мир. Он не просто возил — он давал шанс начать с чистого листа, познакомиться с незнакомцем, увидеть страну. Поезд — это когда ты не знаешь, что будет завтра, но точно знаешь: пока что ты едешь, и всё возможно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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