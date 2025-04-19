Северная Корея: ужас или чудо? Европейский турист открыл неожиданные секреты страны

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейский турист давно хотел побывать в Северной Корее. Его интриговала эта страна, потому что о её "ужасной жизни, похожей на концлагерь", давно ходит множество слухов, однако, осуществив свою мечту, путешественник был приятно удивлён, увидев, что всё не так плохо, как обычно преподносят. Своими впечатлениями он поделился с Daily Star.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пхеньян

Европеец не стал отрицать, что северокорейцы действительно с благоговением относятся к лидерам и даже никогда не мнут и не выбрасывают те газетные листы, на которых опубликованы их фотографии, но в остальном местные жители — вполне обычные люди со своими радостями и удовольствиями.

"Граждане, которым якобы промыли мозги, гораздо больше похожи на нас, чем вы думаете. В первый день мы бежали марафон, а затем немного побродили по городу и окрестностям, посетили все основные памятники, которые очень впечатляют, ездили на метро, ходили в несколько ресторанов и даже ели пиццу. Большинство вечеров мы проводили с гидами в баре отеля, выпивали или пели караоке вместе. Это было действительно приятное время", — вспоминает собеседник издания.

Также мужчина добавил, что чувствовал себя в полной безопасности, вопреки предостережениям друзей, которые думали, что он обязательно будет арестован.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

