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Секреты московского туризма: почему индийцы стремятся в российскую столицу?

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Туризм

Жители Индии стали чаще и охотнее приезжать в Москву. Это можно понять, если посмотреть на цифры: в 2024 году индийцев, посетивших столицу России, стало больше в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом.

Индусы
Фото: commons.wikimedia.org by Yann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Индусы

Представители пресс-службы Мостуризма рассказали в беседе с ТАСС, что привлекает индийцев в Москве. Они ищут ярких впечатлений, принимают участие в развлекательных программах, посещают культурные мероприятия, ходят в музеи и на выставки, а также очень любят шоппинг в московских магазинах.

Кроме того, индийцы обожают пройтись по тем местам, где снимались знаменитые российские фильмы. Некоторые индийские туристы приезжают в Москву, глядя на знаменитых личностей, которые остались в восторге от главного российского города.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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