Туристы останутся без моря, но не без развлечений: что приготовила Анапа для своих гостей в этом году?

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за неоднократных разливов мазута пляжи Анапы будут закрыты, даже когда начнётся туристический сезон, однако это не означает, что туристам нечем будет заняться в этом городе. Власти Краснодарского края делают всё, чтобы отдых в Анапе стал для всех насыщенным и интересным, несмотря на отсутствие возможности искупаться в море.

Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анапа

Если туристы и останутся без моря, то без купания их точно никто не оставит: во многих отелях Анапы есть бассейны и спа-зоны. Кроме того, в этом году в Анапе будет проведено ещё больше экскурсий, в том числе и по новым маршрутам.

Также путешественники смогут побывать на различных сыроварнях и фермах, на которых выращивают устриц и улиток. С 17 по 25 мая можно будет посетить фестиваль "Виноград" и продегустировать местные вина.

Это далеко не полный список развлечений, которые будут доступны для туристов. Те, кто заинтересован в том, чтобы приехать в Анапу в этом году, могут узнавать новую информацию о всех мероприятиях на сайте anapa.ru и в мобильном приложении "Анапа360". Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

