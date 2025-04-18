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Опыт Роза Хутор представили на форуме Экосистема устойчивого развития 2025

4:23
Туризм

Директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов провел дискуссию о методах цифрового моделирования в туристско-рекреационной деятельности.

Форум Экосистема устойчивого развития 2025
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор by Илья Юфа
Форум Экосистема устойчивого развития 2025

Прошедшее в Санкт-Петербурге мероприятие стало уникальной площадкой, где передовые научные исследования встречаются с реальной бизнес-практикой. Участие в нем приняли более 150 представителей студенческого сообщества, экспертов отрасли. Организаторами форума стали Факультет экотехнологий Университета ИТМО и АНО "Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве" (НИИУРС). Особый интерес вызвала дискуссия, посвященная использованию информационных технологий в отрасли природного туризма. Ее провел директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

— Современные методы цифрового моделирования позволяют довольно точно рассматривать, а главное прогнозировать развитие и состояние туристско-рекреационной деятельности и окружающей среды на природной территории. Анализ данных о пребывании и передвижении людей для формирования динамических моделей помогает эффективно решать задачи проектирования и эксплуатации туристской инфраструктуры, операционной деятельности, обеспечения безопасности туристов, последствия воздействия на экологию. Уверен, что за этой технологией будущее индустрии путешествий к природным красотам, — сказал Дмитрий Колосов.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Алексей Тихненко подчеркнул, что туристические потоки на природные территории растут год от года, поэтому необходимо внедрять риск-ориентированный подход к охране окружающей среды. Важно быстро определять и вовремя реагировать на потенциальные угрозы. Это позволит защищать хрупкие экосистемы и продолжать наслаждаться природой в максимально безопасных условиях.

— Интересы инвесторов — это фундамент любого туристического проекта. Необходимо создавать прозрачные правила, которые стимулируют вложения и также учитывают экологические и социальные аспекты. Только таким образом можно развивать инфраструктуру, чтобы и бизнес был в плюсе, и туристы получали качественный сервис, и природа была сохранена, — заявила главный эксперт Департамента инженерно-технического сопровождения и архитектуры Туризм. рф Елена Белецкая.

Завершающей частью форума стала интерактивная сессия, на которой молодые архитекторы из СПбГАСУ представили два уникальных концепта. Проект "ESG ЦОД" продемонстрировал идею энергоэффективного центра обработки данных, гармонично интегрированного в жилую среду с минимальным воздействием на окружающую природу. Второй проект, "Приют туриста", показал модульное решение для экологичного и доступного отдыха на природных маршрутах. Эксперты дали практические рекомендации по доработке этих идей в контексте углеродного следа, социальной значимости и принципов устойчивости.

Итогом форума стало общее понимание, что глубокая междисциплинарная интеграция позволяет создавать реальные инновации в сфере экотехнологий и требует непосредственного сотрудничества с научным сообществом.

— Без глубокой научной экспертизы легко сделать "красивую картинку", которая на практике окажется неудобной или даже вредной для природы и человека. Поэтому мы и ценим партнёрство с высшей школой — оно даёт понимание, как создать среду, в которой туристы действительно смогут наслаждаться отдыхом и сохранить природу, — подчеркнула директор АНО НИИУРС Вера Бурцева.

Участники форума отметили необходимость более тесного взаимодействия вузов, профильных компаний и госорганов, для выработки совместных решений по улучшению качества жизни людей и бережного использования природных ресурсов. Ранее "Роза Хутор" и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве с целью поддержки сообщества профессионалов и молодых специалистов в области устойчивого развития.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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