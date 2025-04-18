Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1983 году

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Запах котлет, тяжёлые шторы, стаканы в подстаканниках и официантка, как из кино — всё это вагон-ресторан советского поезда, в котором "вкушали" по-настоящему.

Фото: commons.wikimedia.org by Kytushka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан

Что в 1983 году пассажиры видели первым?

Скрип двери, и ты попадал в совсем другой мир:

Шторы с бахромой, полумрак, как в кафе на вокзале.

Мебель — массивная, столы закреплены, сиденья бархатные, но с пледами.

На стенах — жёлтые плафоны и табличка "Не курить", которую почти никто не соблюдал.

А вот меню 1983-го:

Борщ с говядиной — 1 руб. 20 коп.

Котлета по-киевски — 1 руб. 50 коп.

Гарнир (рис или картошка) — 30 коп.

Компот, чай или кофе — от 10 до 15 копеек.

Иногда — пельмени, бефстроганов, омлеты на завтрак.

И, конечно, бутылочка вина "Алиготе" или портвейн "777" — для тех, кто едет долго и с тоской.

Официантки и атмосфера

В форме, с белым передником, строгие, но заботливые.

Если повезёт — подогреют тебе "свой" бутерброд или дадут кипятка бесплатно.

Могла быть и живая беседа: кто-то обсуждает передовицу "Правды" или фильм с Баталовым, а кто-то — погоду в Волгограде.

Кому он был нужен?

Тем, кто ехал в командировку или из командировки — часто в костюме, с портфелем и лицом, уставшим от жизни.

Семьям, у которых дети устали от яиц и колбасы из сумки.

Романтикам, у которых это было первое свидание на колёсах.

Вагон-ресторан в СССР — это была точка притяжения, где смешивались запахи жареного, разговоры незнакомцев, грохот колёс и чувство дороги.