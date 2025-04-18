Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1983 году
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Запах котлет, тяжёлые шторы, стаканы в подстаканниках и официантка, как из кино — всё это вагон-ресторан советского поезда, в котором "вкушали" по-настоящему.
Фото: commons.wikimedia.org by Kytushka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вагон-ресторан
Что в 1983 году пассажиры видели первым?
Скрип двери, и ты попадал в совсем другой мир:
- Шторы с бахромой, полумрак, как в кафе на вокзале.
- Мебель — массивная, столы закреплены, сиденья бархатные, но с пледами.
- На стенах — жёлтые плафоны и табличка "Не курить", которую почти никто не соблюдал.
А вот меню 1983-го:
- Борщ с говядиной — 1 руб. 20 коп.
- Котлета по-киевски — 1 руб. 50 коп.
- Гарнир (рис или картошка) — 30 коп.
- Компот, чай или кофе — от 10 до 15 копеек.
- Иногда — пельмени, бефстроганов, омлеты на завтрак.
И, конечно, бутылочка вина "Алиготе" или портвейн "777" — для тех, кто едет долго и с тоской.
Официантки и атмосфера
- В форме, с белым передником, строгие, но заботливые.
- Если повезёт — подогреют тебе "свой" бутерброд или дадут кипятка бесплатно.
Могла быть и живая беседа: кто-то обсуждает передовицу "Правды" или фильм с Баталовым, а кто-то — погоду в Волгограде.
Кому он был нужен?
- Тем, кто ехал в командировку или из командировки — часто в костюме, с портфелем и лицом, уставшим от жизни.
- Семьям, у которых дети устали от яиц и колбасы из сумки.
- Романтикам, у которых это было первое свидание на колёсах.
Вагон-ресторан в СССР — это была точка притяжения, где смешивались запахи жареного, разговоры незнакомцев, грохот колёс и чувство дороги.
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