Рим снова у воды: заброшенная свалка стала местом для прогулок на берегу Тибра

3:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечта о прогулке вдоль Тибра всегда жила в сердцах римлян. Но на протяжении веков горожане оставались на расстоянии вытянутой руки от своей реки — то пороги мешали судоходству, то высокие стены XIX века, защищая от наводнений, навсегда отрезали город от воды. И вот — долгожданный прорыв.

Фото: flickr.com by Брайан Холланд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ парк Тибр

Первый парк с видом на Тибр

Благодаря инициативе мэра Роберто Гуальтьери, несколько недель назад открылся первый в Риме парк, который позволил римлянам буквально "спуститься к реке".

В воскресенье в обеденное время здесь было не протолкнуться — как на улице дель Корсо в сезон распродаж.

Центральным элементом стал пешеходный деревянный настил длиной около 600 метров, тянущийся между мостами Маттеотти и Рисорджименто.

Он петляет среди деревьев, расширяется в уютные площадки с лавочками и местами для образовательных мероприятий.

"Красивая!", "Наконец-то!" — самые популярные отзывы, которые слышались среди гуляющих. Люди любовались утками, каноэ на воде и фотографировались с видом на реку, к которой они давно хотели приблизиться.

Вторая жизнь бывшего оазиса

Раньше эта территория считалась заброшенной: 700 грузовиков мусора пришлось вывезти, чтобы расчистить участок.

Он когда-то принадлежал WWF, но затем оказался забытым. Сейчас всё иначе: вдоль берега — цветущие луга, посажены кизил, тростник и болотная соломинка, которые не требуют ухода и привлекают птиц и насекомых.

"Цветение будет продолжаться до осени. Трава не нуждается в стрижке, создавая уютную среду для микрофауны", — рассказали в Департаменте окружающей среды.

Сдержанные опасения

Некоторые римляне всё же волнуются — выдержит ли эта красота испытание временем? Звучали предложения добавить информационные таблички и подробности о самом проекте.

Тем не менее, атмосфера праздника и чувство гордости за город чувствовались буквально в воздухе.

Четыре новых парка уже в пути

Это — только начало. До Пасхи планируется открыть ещё четыре парка:

Между Понте Мильвио и Понте Фламинио — натуралистический оазис площадью почти 7 гектаров.

На месте слияния Тибра и Аниене — более 8 гектаров с веломаршрутами, зонами для спорта и игр.

Форо Италико — 1,6 га зелёной зоны в районе Понте Мильвио.

Остия Антика — 1,5 гектара рядом с археологическим парком.

"Мы преодолеваем дистанцию между рекой и городом. Тибр — это символ, отражающий перемены и способность Рима к обновлению", — заявила ассистент по вопросам окружающей среды, Сабрина Альфонси.

С общим бюджетом 7,3 миллиона евро из юбилейных фондов, Рим делает уверенные шаги к тому, чтобы Тибр стал снова частью повседневной жизни города.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma) — столица и крупнейший город Италии. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.

