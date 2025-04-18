Рим снова у воды: заброшенная свалка стала местом для прогулок на берегу Тибра

Мечта о прогулке вдоль Тибра всегда жила в сердцах римлян. Но на протяжении веков горожане оставались на расстоянии вытянутой руки от своей реки — то пороги мешали судоходству, то высокие стены XIX века, защищая от наводнений, навсегда отрезали город от воды. И вот — долгожданный прорыв.
Благодаря инициативе мэра Роберто Гуальтьери, несколько недель назад открылся первый в Риме парк, который позволил римлянам буквально "спуститься к реке".
В воскресенье в обеденное время здесь было не протолкнуться — как на улице дель Корсо в сезон распродаж.
Центральным элементом стал пешеходный деревянный настил длиной около 600 метров, тянущийся между мостами Маттеотти и Рисорджименто.
Он петляет среди деревьев, расширяется в уютные площадки с лавочками и местами для образовательных мероприятий.
"Красивая!", "Наконец-то!" — самые популярные отзывы, которые слышались среди гуляющих. Люди любовались утками, каноэ на воде и фотографировались с видом на реку, к которой они давно хотели приблизиться.
Раньше эта территория считалась заброшенной: 700 грузовиков мусора пришлось вывезти, чтобы расчистить участок.
Он когда-то принадлежал WWF, но затем оказался забытым. Сейчас всё иначе: вдоль берега — цветущие луга, посажены кизил, тростник и болотная соломинка, которые не требуют ухода и привлекают птиц и насекомых.
"Цветение будет продолжаться до осени. Трава не нуждается в стрижке, создавая уютную среду для микрофауны", — рассказали в Департаменте окружающей среды.
Некоторые римляне всё же волнуются — выдержит ли эта красота испытание временем? Звучали предложения добавить информационные таблички и подробности о самом проекте.
Тем не менее, атмосфера праздника и чувство гордости за город чувствовались буквально в воздухе.
Это — только начало. До Пасхи планируется открыть ещё четыре парка:
"Мы преодолеваем дистанцию между рекой и городом. Тибр — это символ, отражающий перемены и способность Рима к обновлению", — заявила ассистент по вопросам окружающей среды, Сабрина Альфонси.
С общим бюджетом 7,3 миллиона евро из юбилейных фондов, Рим делает уверенные шаги к тому, чтобы Тибр стал снова частью повседневной жизни города.
Рим (лат. и итал. Roma) — столица и крупнейший город Италии. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.
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