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Австралийцы вторглись в Японию — и никто не ожидал такого финала

1:58
Туризм

2024-й стал для Японии годом туристического бума. Потоки путешественников захлестнули страну настолько, что некоторые заведения начали платить, чтобы никто не мешал посетителям наслаждаться атмосферой.

Улицы Токио
Фото: commons.wikimedia.org by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улицы Токио

В числе самых активных туристов — неожиданно не американцы и не китайцы. На первом плане — австралийцы, и их интерес к Японии оказался не просто заметным, а рекордным.

Цифры, которые говорят сами за себя

С января по ноябрь 2024 года Японию посетило 807 800 туристов из Австралии. Это почти на 200 тысяч больше, чем в доковидном 2019 году.

Цифры предоставлены Национальной туристической организацией Японии (JNTO), и это самый высокий показатель за всю историю.

Рост интереса связан не только с восстановлением международного туризма, но и с уникальным сочетанием японской культуры, гастрономии, природы и технологий.

Токио, Осака и Киото — под прицелом

Основной туристический трафик сосредоточен, как и ожидалось, в трёх знаковых локациях: Токио, Осака и Киото. Именно здесь перегруженность ощущается сильнее всего.

Местные власти и бизнес начали вводить меры, чтобы справиться с наплывом: от ограничений на вход до отдельных зон тишины.

Слишком много хорошего?

Интенсивное возвращение туристов после пандемии стало испытанием для туристической инфраструктуры. Многие местные жители почувствовали давление — толпы, шум и очереди стали частью повседневной жизни в популярных районах.

Тем не менее, это говорит о другом — Япония окончательно утвердилась как одно из самых желанных направлений на планете. И в этом новом статусе особое место заняли именно австралийцы.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Страна расположена на Японском архипелаге, состоящем, по подсчётам властей страны, из 14 125 островов.  Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма (3776 м).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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