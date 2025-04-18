Культурные столкновения! Взгляды европейцев на американцев могут вас удивить

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно недавнему опросу европейских экспертов в области туризма, многие жители Старого Света считают американцев "грубыми" и "самоуверенными".

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания друзей

По мнению французов, американцы — энергичные, позитивные и ценящие культуру путешественники, несмотря на некоторые недоразумения, например, их нежелание целоваться в щёку, постоянно во время отдыха требуют кондиционер и воротят нос от субпродуктов и других французских деликатесов.

Испанцы считают, что американцы не проявляют уважения к местным обычаям и демонстрируют недостаток культурных знаний.

Итальянцы тоже критично относятся к американским туристам, отмечая их грубость и требовательность, хотя есть и положительные оценки за чаевые и интерес к итальянской культуре, пишет nypost.

Уточнения

Чаевые — сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — «на чай».

